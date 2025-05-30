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Церковь

На литургической волне. Вознесение Господне

В четверг 29 мая в литургическом календаре Ватикана - Вознесение Господне. Этот праздник во многих странах переносится на ближайшее воскресенье. В очередной передаче из цикла "На литургической волне" Анастасия Паламарчук рассказывает обо всех литургических особенностях этого торжества.

Нередко праздник Вознесения Господня проходит для верующих почти незаметно; некоторые считают его неким "отданием" Пасхи. Что же расскажут о нём литургические тексты, а также его удивительная история и средневековые традиции, связанные с этим праздником? Автор цикла передач "На литургической волне", выходящей в эфир Русской службы Радио Ватикана - Vatican News по главным праздникам года, объясняет, почему Вознесение - это праздник надежды. Вознесение Господне