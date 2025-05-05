Литургические чтения: 9 МАЯ. Пятница III недели Пасхи

«Евхаристия – это Сам Иисус, Который целиком дарит нам Себя. Если мы с верой приобщаемся к Нему в Евхаристии, это преображает нашу жизнь в дар Богу и братьям. Питаясь Хлебом жизни, мы уподобляемся Христу» (Папа Франциск, Angelus 16.08.2015).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 9,1-20

В те дни: Савл, ещё дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришёл к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы, кого найдёт последующих сему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шёл и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна. Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что повелишь мне делать? И Господь сказал ему: встань и иди в город; и сказано будет тебе, что тебе надобно делать. Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли, и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руку и привели в Дамаск. И три дня он не видел, и не ел, и не пил. В Дамаске был один ученик, именем Анания; и Господь в видении сказал ему: Анания! Он сказал: я, Господи. Господь же сказал ему: встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина, по имени Савла; он теперь молится, и видел в видении мужа, именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Анания отвечал: Господи! я слышал от многих о сем человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме; и здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твоё. Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Моё перед народами и царями и сынами Израилевыми. И Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Моё. Анания пошёл и вошёл в дом и, возложив на него руки, сказал: брат Савл! Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шёл, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел; и, встав, крестился, и, приняв пищи, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий.

Толкование

По дороге в Дамаск ярый гонитель христиан Савл встречается с воскресшим Иисусом, а затем остается слепым в течение трех дней. Три дня полного отсутствия жизни, отсутствия земных вещей: он не видит, не ест, не пьет. Он как будто мертв. И на самом деле он мертв - для прежней жизни ярого противника Евангелия. Необходим четкий разрыв между фальшью прошлого мира и полнотой истины. Для Савла это подобно погребению, означающему, что преображение не совершается сразу: нужен короткий промежуточный путь смерти для собственного бездушного «эго». У каждого своя история и свое время, но для всех применимо изречение Господа: «Никто возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад не благонадежен для Царствия Божия» (Лк 9,62). Савл должен познать слабость, быть ведомым за руку, должен почувствовать голод и жажду по естественной пище, чтобы в свое время вкусить Хлеб небесный. Обретя зрение и силы, обращенный Павел идет проповедовать, облеченный в силу свидетеля воскресшего Христа.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 6,52-59

В то время: Иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он может дать нам есть Плоть Свою? Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едящий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. Едящий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нём. Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и едящий Меня жить будет Мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли: едящий хлеб сей жить будет вовек. Сие говорил Он в синагоге, уча в Капернауме.

Толкование

В этом отрывке изложено окончание речи Иисуса о хлебе жизни в синагоге Капернаума. Слова Христа не оставляют места для двоякого толкования: «Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни», то есть будете мертвы. Люди возмущаются, ропщут: «Как Он может дать нам есть Свою плоть?». Но Господь настаивает. В этот момент от слушателей требуется либо поверить в то, что они слышат, либо, наоборот, отвергнуть. Иного не дано. После этой речи некоторые уходят (об этом мы узнаем из завтрашнего Евангелия), а те, кто остается, соглашаются вступить в ту тайну, которая называется евхаристической жизнью. Эта тайна велика, но именно поэтому от нас требуется крепкая вера и безграничное доверие. Христиане – свидетели преображающей благодати Пресвятого Таинства.