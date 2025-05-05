Литургические чтения: 8 МАЯ. Четверг III недели Пасхи

«Предлагая нам Хлеб жизни, таинство Своего Тела и Крови, Иисус приглашает войти в общение с Ним, чтобы мы жили для Господа и братьев. Если мы уклоняемся от Его приглашения, то это происходит потому, что нам гораздо легче действовать согласно критериям мира сего, чем строить свою жизнь, подражая Христу и действуя по Его критериям» (Папа Франциск, Angelus 19.08.2018).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 8,26-40

В те дни: Ангел Господень сказал Филиппу: встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошёл. И вот, муж Ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех сокровищ её, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице. Филипп подошёл и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: разумеешь ли, что читаешь? Он сказал: как могу разуметь, если кто не наставит меня? И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие: «как овца, ведён был Он на заклание, и, как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзает уст Своих. В уничижении Его суд Его совершился. Но род Его кто разъяснит? ибо вземлется от земли жизнь Его». Евнух же сказал Филиппу: прошу тебя сказать: о ком пророк говорит это? о себе ли, или о ком другом? Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде; и евнух сказал: вот вода; что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу; и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошёл на евнуха; а Филиппа восхитил Ангел Господень, и евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришёл в Кесарию.

Толкование

В сегодняшнем отрывке из Книги Деяний святых апостолов мы видим первого крещеного из Африки, который был иудейского вероисповедания; он ходил в Иерусалим на поклонение и возвращался в свою далекую страну. Иудеи жили не только в Израиле – за его пределами были довольно большие общины, например в Александрии. Хотя эфиопский вельможа знал Священное Писание, он был в растерянности относительно глав о Слуге Яхве, содержащихся у пророка Исайи. Услышав, что в этих отрывках говорится о Мессии, он уверовал и крестился. Что уж говорить о том, что все иудеи, книжники, ученые мужи храма, прекрасно знали тексты Исаии: они тоже должны были обратиться, более того, особенно они! Однако у законоучителей не было уверенности и внутреннего света этого путника, который, очевидно, сохранил чистое сердце, как у ребенка. Ведь чтобы принять Господа, недостаточно просто читать Священное Писание: нужно принять его в сердце и дать собственный ответ. Между Закхеем, который видит Иисуса глазами, и эфиопом, который видит Его верой, есть прекрасное сходство: они оба отвечают на любовь Христа.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 6,44-51

В то время: Иисус сказал народу: Никто не может прийти ко Мне, если не привлечёт его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день. У пророков написано: «и будут все научены Богом». Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме Того, Кто есть от Бога; Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едящий его не умрёт. Я хлеб живой, сшедший с небес; едящий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира.

Толкование

Евангелист Иоанн выделяет два момента, которые приводят слушателей в шок, потому что объявляются два неожиданных, нелогичных факта. Первый: Иисус заявляет, что Он сошел с небес; второй: что вскоре после этого Он даст людям Свою плоть в пищу. Ни один человек никогда не сходил прямо с небес, так как же Он может говорить, что сошел с небес? Более того, предлагать себя в пищу – нелогичная вещь, если понимать биологическое материальное тело. Это практически невозможно понять умом, нужно лишь верить. Иисус пришел с небес, ибо Он – Бог, существовавший еще до начала времен. Кроме того, Он отдает Собственное Тело в пищу, потому что на праздник Пасхи едят агнца, вспоминая об освобождении из рабства. Христос – Агнец Божий, берущий на себя все грехи мира. Отныне люди, вкушающие этот хлеб, не умрут вовек, но не физически, а в своей истинной духовной жизни, данной Богом. Если мы вкушаем Тело Божье, в нас живёт, присутствует Бог. Господь не дает дальнейших объяснений, ибо здесь нет ничего, что нужно исследовать, постигать, понимать: здесь нужно верить. Сегодняшний день – прекрасная возможность попросить о великой вере в Таинство Евхаристии.