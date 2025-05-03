Литургические чтения: 7 МАЯ. Среда III недели Пасхи

«Иисус помогает понять, что, помимо физического голода, человек чувствует и другой голод, более важный, который невозможно утолить обычной пищей. Речь идет о голоде по жизни, по вечности, утолить который может лишь Он, поскольку Он есть ‘хлеб жизни’ (Ин 6,35). Господь также напоминает, что человеческую историю с ее страданиями и радостями нужно воспринимать в перспективе вечности, то есть в перспективе окончательной встречи с Ним» (Папа Франциск, Angelus 02.08.2015).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 8,1b-8

В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме; и все, кроме Апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нём. А Савл терзал церковь, входя в дом и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Так Филипп пришёл в город Самарийский, и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе.

Толкование

Гонения вовсе не останавливают первых учеников, но побуждают к ещё большему усердию в деле благовестия. Фактически, великое испытание позволяет понять, насколько глубоко и искренне упование на Бога у христианской общины. Подлинная вера связана с большим или малым самопожертвованием, в ответ на которое Господь дарует покой и уверенность в Своем присутствии. Защита истины – это выражение любви. Любви к людям, которые, внимая проповеди диакона Филиппа, становятся свидетелями чудес во имя Иисуса. Любви к врагам, которые, видя стойкость свидетелей веры, обращаются к Богу и открывают сердца Евангелию. Это произойдет и с ярым гонителем христиан Савлом, который в свое время станет первоверховным апостолом, Павлом, и отдаст жизнь за Христа.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 6,35-40

В то время: Иисус сказал народу: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете. Всё, что даёт Мне Отец, ко Мне придёт; и приходящего ко Мне не изгоню вон. Ибо Я сошёл с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но всё то воскресить в последний день. Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день.

Толкование

Господь обещает воскресение в последний день, заявляя об этом дважды в одной строке. Эта грандиозная весть – основа нашего ликования, ибо ничто из сделаного нами в жизни, не будет потеряно: все будет возвышено, очищено и спасено, если мы до конца земных дней пребудем с Христом. Именно Он выведет нас из могилы и оживит. Поистине, нас ожидает величайшая радость! Но для этого мы должны верить в Иисуса, верить Ему, стараться исполнять Его спасительную волю. Мы исполняем волю Христа, ибо верим в Него и любим Его. Без Него жизнь лишена смысла, потому что Он Сам есть жизнь, наша жизнь. Именно ради нас и нашего спасения Господь сошел с небес, ведомый желанием быть с нами навсегда. Без Него мы чувствуем себя потерянными. Без Его Божественной пищи мы чувствуем, что умираем от голода и жажды, поэтому со смиренным упованием спешим к алтарю, чтобы принять Тело Христово. Господь не просто предлагает Себя в Пресвятой Евхаристии, – Он горячо желает и просит об этом! Бог есть любовь, поэтому, вкушая хлеб вечной жизни, мы дарим Ему великую радость.