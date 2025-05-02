Литургические чтения: 6 МАЯ. Вторник III недели Пасхи

«Стефан сумел простить своих убийц, ибо, исполненный Святого Духа, он взирал на небо и лицезрел Бога. Через молитву ему была дана сила принять мученичество. Мы должны настойчиво молиться Святому Духу, дабы Он наполнил нас силой, исцеляющий наши страхи и слабости, и открыл наши сердца, чтобы мы могли всегда прощать!» (Папа Франциск, Angelus 26.12.2018).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 7,51-59

В то время: Стефан сказал народу, старейшинам и книжникам: Непокорные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие Праведника, Которого предателями и убийцами сделались ныне вы, вы, которые приняли закон при служении Ангелов и не сохранили. Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога. И сказал: вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога, но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои, и единодушно устремились на него. И, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши, именем Савла. И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Господи Иисусе! приими дух мой. Савл же одобрял убиение его.

Толкование

Может показаться, что Стефан намеренно провоцирует слушателей: порицает старейшин и книжников за несоблюдение Божьего закона и даже называет их убийцами. Однако его прямолинейные слова имеют целью не оскорбить, а именно спасти. Действительно, порой необходимы сильные слова и твердые выражения! К сожалению, книжники упорствовали в своей ограниченности и, ненавидя истину, убили этого человека: они любой ценой хотели заглушить глас, взывающий к обращению. Когда кто-то напоминает о наших обязанностях, призывает к добру, – мы либо смиренно соглашаемся исправиться, либо раздражаемся на пристыжающие слова и всячески стараемся, дабы они умолкли. Смиренный человек любит правду и готов совершенствоваться, гордец же считает, что ему никогда и ничего не нужно менять. Слово Божье – меч, постоянно отсекающий наши недостатки и греховные наклонности, целительное лекарство: лучшим отношением к нему является благодарность и готовность начать все с начала. Давайте сегодня поступим именно так, ведь Спаситель говорит с нами через Стефана, желая нашего обращения и вечной радости в общении с Ним.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 6,30-35

В то время: народ сказал Иисусу: Какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? что Ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: «хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой даёт вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть Тот, Который сходит с небес и даёт жизнь миру. На это сказали Ему: Господи! подавай нам всегда такой хлеб. Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда.

Толкование

«Подавай нам всегда такой хлеб». Такова самая разумная просьба, которую может высказать человек. Чтобы жить, нужно есть, а хлеб – это основная пища. «Зарабатывать на кусок хлеба» означает, по сути, зарабатывать на жизнь. Но мы, в отличие от животных, не можем просто «кормить» свое телу, не зная, зачем пришли в этот мир; человек должен осознать конечную цель своего существования. Мы созданы для любви, а Бог есть любовь. Мы созданы для вечной жизни, а Бог есть вечная жизнь. Поэтому знать, что Господь дает Себя в пищу, – это поистине немыслимая новизна! Он не ждет, пока мы сделаем первый шаг: Он приходит к нам и отдает Себя в качестве пищи. В одиночку мы не можем найти цели в жизни, и легко обманываемся дьяволом, который хочет уничтожить нашу веру. Встреча между нами и Богом происходит через Пресвятую Евхаристию: Господь делится Собой, и тогда – как у евангельских учеников из Эммауса – наши глаза открываются. Мы начинаем видеть и понимать. «Господи, подавай нам всегда такой хлеб!» – это сокровенное желание сегодняшнего человека, даже если он кажется далеким от веры. Поможем ему стать причастником спасительных Божьих тайн.