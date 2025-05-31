Литургические чтения: 5 ИЮНЯ. Св. Бонифаций, епископ и мученик

«Представим Иисуса перед Отцом, на небесах, молящего о нас. Что же видит Отец? Раны, то есть цену, которую Иисус заплатил за нас. О чем просит Иисус в этой молитве? – Дабы все были едино: ‘Как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе’. Он молит о нашем единстве, о единстве Своего народа, о единстве Своей Церкви» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 21.05.2015).

Без миссионерской деятельности св. Бонифация была бы невозможна политическая и социальная организация Европы, созданная Карлом Великим. Обширная миссионерская деятельность Бонифация способствовала его общению с Римскими Папами и королями. Полагают, что святой принадлежал к знатной английской семье из Девоншира, где и родился около 673 года. Он принял монашеские обеты, а затем начал миссию благовестия для германских народов за Рейном. «Мы не немые псы, не молчаливые зрители, не наемники, бегущие от волка, но заботливые и бдительные пастыри над стадом Христовым», – так писал Бонифаций своей родственнице Лиобе, верной соратнице и настоятельнице. «Давайте проповедовать Божьи замыслы большим и малым, богатым и бедным. Давайте провозглашать их всем сословиям и всем возрастам, пока Господь дает нам силы», – писал он снова Лиобе. В 722 году Папа призвал его в Рим, чтобы хиротонисать в сан епископа для всего региона, простиравшегося за Рейном. Святой Бонифаций скончался в 754 году.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 22,30;23,6-11

В те дни: Тысяченачальник, желая достоверно узнать, в чём обвиняют Павла Иудеи, освободил его от оков и повелел собраться первосвященникам и всему синедриону и, выведя Павла, поставил его перед ними. Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в синедрионе: мужи братия! я фарисей, сын фарисея; за чаяние воскресения мёртвых меня судят. Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения, ни Ангела, ни духа; а фарисеи признают и то и другое. Сделался большой крик; и, встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря: ничего худого мы не находим в этом человеке; если же дух или Ангел говорил ему, не будем противиться Богу. Но как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвести в крепость. В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: дерзай, Павел; ибо как ты свидетельствовал о Мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме.

Толкование

Апостол Павел неоднократно свидетельствует, что подлинная весть, центр благовестия для всех заключается в следующем: Господь Иисус умер и через три дня воскрес к жизни вновь обретя способность говорить, учить и даже есть. Язычникам было трудно принять это, настолько, что в Афинах Павла осмеяли и отвергли. В официальном иудаизме воскресение вызывало споры; были в Синедрионе и такие, кто решительно его отрицал. Это означает, что воскресение из мертвых является решающим критерием между теми, кто обрел веру, и теми, кто не верит. Христианство, по сути, не просто свод моральных предписаний, а живой факт, событие, личная встреча с живой Личностью – воскресшим Господом Иисусом Христом. Если мы не знаем Его и не встречаемся с Ним, наше христианство остается пустым звуком. «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша», – напишет святой Павел (см. 1 Кор 15,14). Иисус жив, ибо Он воскрес, и теперь все, живущие в вере и благодати, действительно видят Его, пребывают вместе с Ним и любят Его. Господь является Павлу и говорит: «Дерзай!» (см. Деян 23,11). Именно это необходимо всем христианам, благовестникам и свидетелям. Посему, дерзновение да пребудет с нами!

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 17,20-26

В то время: Иисус возвёл очи Свои на небо и сказал: Отче Святой! Не о них только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, – да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. Отче праведный! и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня. И Я открыл им имя Твоё и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них.

Толкование

Священническая молитва Господа, приведённая в Евангелии от св. Иоанна, приближается к завершению. В сегодняшнем отрывке Иисус многократно молится о том, дабы Его апостолы были едины между собой. Христос выбирает Двенадцать таким образом, чтобы были представлены люди разных жизненных условий: молодые и старики, образованные и неграмотные, холостяки и женатые, выходцы с севера, которых считали грубыми и неотесанными, и выходцы с юга, которых считали интеллектуалами. Апостолы были совершенно разными, и мы знаем, что иногда они ссорились между собой. Слушая последние наставления Иисуса, они получают благословение Учителя, чтобы, наконец, стать единым целым, лишенным зависти, ревности и тому подобного. Быть едиными – великая цель Христа, ибо единая Церковь несет миру то, чего у мира нет и никогда не будет: любовь и Святой Дух. Поэтому зададимся вопросом: действительно ли мы едины с другими крещеными людьми, с соседями; едины ли мы в нашей семье, общине, приходе, епархии? Присоединимся к молитве Иисуса и примем Его благословение сегодня же, без промедления.