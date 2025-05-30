Литургические чтения: 4 ИЮНЯ. Среда VII недели Пасхи

«Мы знаем, как сильно желал Иисус, чтобы Его ученики пребывали едиными в Божьей любви. “Отче Святой! соблюди их во имя Твоё, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы” (Ин 17,11). Это единство уже было под угрозой, когда Иисус был еще среди Своих. Но Господь настаивал на единстве во имя Отца, давая понять, что наше возвещение и свидетельство будут убедительными в той мере, в какой мы сами будем жить в общении и взаимной любви» (Папа Франциск, Общая аудиенция 08.10.2014).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 20,28-38

В те дни: Павел сказал пресвитерам Церкви Ефеса: Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрёл Себе Кровию Своею. Ибо я знаю, что, по отшествии моём, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему созидать вас более и дать вам наследие со всеми освящёнными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки сии. Во всём показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса; ибо Он Сам сказал: «блаженнее давать, нежели принимать». Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех и, падая на шею Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его. И провожали его до корабля.

Толкование

Святой Павел окончательно прощается со своими сподвижниками в Ефесе. Однако он не предается сантиментам, а предупреждает, предостерегает, призывает к бдительности. Апостол просит не поддаваться обману со стороны лжепророков, которые провозглашают фальшивые учения лишь ради того, чтобы привлечь последователей и занять место единственного Пастыря – Христа. Таких людей следует разоблачать и отвергать. Каждая христианская община уязвима. Мы не должны удивляться этому, ведь каждый приход, епархия и церковная группа состоит из людей с присущими им слабостями. От пастыря требуется решительность и стойкость, он не должен допускать в стадо тлетворных элементов, сбивающих с пути. «Слабые», о которых говорит здесь апостол, – это не бедные, а нерешительные, неуверенные, неустойчивые люди. Их нужно всячески поддерживать и ободрять. Дивно также изречение: «Блаженнее давать, нежели принимать». Святые прекрасно поняли смысл этого «дарения», поэтому без меры отдавали себя Богу и ближнему. Они получили Царство Небесное, но и в этой жизни жертвовали собой без остатка, преисполняясь всякой радости.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 17,11b-19

В то время: Иисус возвёл очи Свои на небо и сказал: Отче Святой! соблюди их во имя Твоё, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твоё; тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Я передал им слово Твоё; и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира. Освяти их истиною Твоею; слово Твоё есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною.

Толкование

Священническая молитва Иисуса продолжается. В этой центральной части евангельской главы Господь проводит глубокое различие между миром сем и Царством Божьим, моля Небесного Отца освятить апостолов истиной. Что же означает «освятить»? Это значит «соделать святым». Иисус просит, чтобы Его друзья стали поистине святыми, освященными и преисполненными истиной Божьей, имея твердую уверенность во благе, в истине, в справедливости. Тот, кто освящен истиной, не поддается ослепительным соблазнам мира сего, ибо противостояние между миром и Богом абсолютно: кто пребывает в одном, тот не пребывает в другом. Итак, эти апостолы (и мы тоже) освящены истиной, чтобы оставаться в этом земном мире, трудиться и действовать вместе с другими, но при этом увлекать всех к полноте истины, которая есть познание Отца через Сына. Мир нуждается в спасении, и он может познать путь вечного спасения через любовь и достоверное свидетельство христиан.