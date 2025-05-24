Литургические чтения: 31 МАЯ. Посещение Пресвятой Девой Марией Елисаветы

«Евангелист повествует, что ‘Мария встала и пошла поспешно’ к Елисавете. Она могла бы остаться дома, чтобы готовиться к рождению Сына, но вместо этого она предпочла заботится о других, показывая на деле, что она уже является ученицей Господа, Которого носила в чреве. Рождение Христа началось именно так, с простого дела милосердия; в конце концов, подлинное милосердие всегда является плодом Божьей любви» (Папа Франциск, Angelus 23.12.2018).

Пресвятая Дева посещает свою родственницу Елисавету, и Евангелие от Луки повествует о встрече двух матерей, несущих в себе неожиданный дар Божий. Сегодняшний литургический праздник побуждает к открытости Божьей воле и готовности начинать все сначала. Опыт Марии свидетельствует об этом: когда Она отвечает Богу согласием, ее взгляд на жизнь меняется, начинается новое и неожиданное путешествие. Будем подражать Пресвятой Деве, вверим себя бесконечной любви Бога, позволим Ему любить нас, откроем сердца Господней милости, дабы испытать истинную радость, как это сделала Мария. Эпизод посещения также говорит о миссии Церкви, провозглашающей радость и новую жизнь, которой нужно делиться с другими.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Рим 12,9-16b

Братья: Любовь да будет непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру; будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте; в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите; утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны; в нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою; не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным.

Толкование

Святой Павел предостерегает от опасности лицемерия в делах милосердия. Так ведут себя те, кто притворяется любящим, но на самом деле стремится лишь выглядеть хорошим перед другими. Апостол просит творить добро искренне, без скрытых мотивов и корысти, что является ничем иным, как практическим воплощением любви. По сути, искренняя любовь к другим означает готовность разделять их радости и печали, чувствовать то, что чувствует другой. Это совершенное распознавание может даровать нам особую способность выбора верных слов, правильного содержания и нужного тона в определенный момент и для конкретного собеседника. Так поступала Пресвятая Дева Мария: зная, что ей скоро предстоит родить Спасителя мира, она поспешила к своей родственнице Елисавете, которая нуждалась в помощи. Быть на этом уровне участия и понимания не легко: нам еще многому предстоит научиться, чтобы открывать свои сердца и умы к конкретным нуждам других людей.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 1,39-56

Встав во дни сии, Мария с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин. И вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве её; и Елисавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между жёнами и благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошёл до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моём. И блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от Господа. И сказала Мария: величит душа Моя Господа; и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моём, что призрел Он на смирение Рабы Своей; ибо отныне будут ублажать Меня все роды; что сотворил Мне величие Сильный; и свято имя Его; и милость Его в роды родов к боящимся Его. Явил силу мышцы Своей; рассеял надменных помышлениями сердца их; низложил сильных с престолов, и вознёс смиренных; алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля, отрока Своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. Пребыла же Мария с нею около трёх месяцев и возвратилась в дом Свой.

Толкование

Сразу после великой вести о беременности Мария узнает, что ее пожилая родственница тоже ждет ребенка. Мария быстро собирается и поспешно выходит в далёкий путь. Высокое смешивается с обыденным, ибо любовь не имеет границ: любить Бога – значит конкретно любить ближнего. Эта человеческая, родственная, взаимная любовь внезапно возвышается и обретает кульминацию, когда Елисавета видит в Марии Божью Матерь. Прежде чем заняться кастрюлями, плитой, уборкой дома, сердце Марии открывается Богу и прославляет Его за происходящее: «Величит душа моя Господа!» Примем эти слова как заповедь, как святое наставление: давайте и мы научимся возвеличивать Господа всякий раз, когда милосердие побуждает нас помогать бедному, оказать помощь несчастному, поддержать старика... Бог всегда действует, когда мы любим по-настоящему; взывать к Нему – значит возносить к Нему все, что мы делаем. Именно любовь всегда возносит нас к Богу, когда мы направляемся к ближнему... любовь и только любовь.