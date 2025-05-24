Литургические чтения: 30 МАЯ. Пятница VI недели Пасхи

«Радость человеческую может омрачить что угодно, любое затруднение. Но радость, которую дает Господь, которая заставляет нас ликовать, подниматься в надежде найти Его, никто не может отнять, даже в самые тяжелые времена» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 06.05.2016).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 18,9-18

Когда Павел был в Коринфе, Господь в видении ночью сказал ему: не бойся, но говори и не умолкай; ибо Я с тобою, и никто не сделает тебе зла; потому что у Меня много людей в этом городе. И он оставался там год и шесть месяцев, поучая их слову Божию. Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахаии, напали Иудеи единодушно на Павла и привели его пред судилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. Когда же Павел хотел открыть уста, Галлион сказал Иудеям: Иудеи! если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Но когда идёт спор об учении и об именах и о законе вашем, то разбирайте сами; я не хочу быть судьёю в этом. И прогнал их от судилища. А все Еллины, схватив Сосфена, начальника синагоги, били его перед судилищем; и Галлион ничуть не беспокоился о том. Павел, пробыв ещё довольно дней, простился с братиями и отплыл в Сирию, – и с ним Акила и Прискилла, – остригши голову в Кенхреях, по обету.

Толкование

Павел с радостью остался бы в Коринфе, большом греческом городе, где сформировалась большая и ревностная община христиан. Но иудеи возмутились успехом благовестия и прибегли к помощи проконсула. Чтобы не создавать еще большую сумятицу, апостол уходит и продолжает свой путь. Вечный странник, он не останавливается там, где ему удобно, но сердцем чувствует нужды многих других людей, ожидающих вести об избавлении от зла. Сегодня тоже есть немало людей, которые, слышав об Иисусе и Церкви, живут так, будто Бога не существует, или же выступают против Церкви. Именно к ним мы и посланы, чтобы вернуть им смысл жизни, принести новизну освобождающего Бога, рассказать о вечной жизни, которая будет после смерти. Нам не нужно далеко ходить, достаточно людей, которых мы встречаем каждый день: все они подсознательно жаждут истины и добра, – однажды посеянного искреннего слова, которое принесет плод в свое время.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 16,20-23a

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Истинно, истинно говорю вам: вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется; вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришёл час её; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите Меня ни о чём.

Толкование

В беседе после Тайной вечери Господь продолжает говорить о печали и радости. Так и в жизни: мы постоянно переходим от страдания к глубокой радости. Эти два состояния души могут сосуществовать, потому что мы страдаем из-за грехов (своих и чужих), болезней, гонений, испытаний и в то же время внутренне радуемся, находясь в Божьей благодати; радуемся, ибо Господь изнутри утверждает нас и сообщает Свою Божественную любовь. Аналогичный пример – роженица: высшая боль и высшая радость. Мы также думаем о жизни на небесах, когда Бог «отрет всякую слезу» (Откр 21,4), когда не будет больше ни боли, ни сомнений, ни угрызений совести. Будем же готовиться ко дню смерти, которая рано или поздно настанет, и представим ее как вход в истинное счастье. Бог хочет видеть нас там и всегда быть вместе с нами, потому что, если мы прошли чистилище на земле, смерть станет вечным блаженством, переданным в одно мгновение.