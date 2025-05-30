Литургические чтения: 3 ИЮНЯ. Свв. Карл Луанга и сподвижники его

«Радость должна быть отличительной чертой нашей веры. Даже в тяжелые времена от нас должна исходить внутренняя радость, возникающая из осознания того, что Господь с нами, что Господь воскрес. Господь! Господь! Господь! Он – смысл нашей жизни и источник нашей радости» (Папа Франциск, Angelus, 13.12.2020).

Шестнадцать юношей, которым едва исполнилось двадцать, почти все пажи и королевские стражи, 3 июня 1886 года поднялись на холм Намугонго в Уганде, неся на плечах связки хвороста. Их приговорили к смерти лишь за то, что они были христианами. Согласно обычаю, трое из них, выбранные по жребию, в последний момент должны были быть помилованы; остальные – заживо сожжены на одном большом костре. Трое выживших стали затем драгоценными свидетелями мученичества своих товарищей. Вот как они рассказали об обстоятельствах приговора к сожжению: «Король велел позвать пажей и, когда их привели к нему, сказал: “Все из вас, кто больше не хочет молиться, пусть останутся возле трона; те же, кто желает молиться, пусть встанут у той стены”. Карл Луанга двинулся первым, за ним тут же последовали остальные пятнадцать христиан. Король спросил их: “Но вы действительно молитесь?”. “Да, милостивый государь, мы действительно молимся”, – ответил Карл от имени всех. Король спросил снова: “Вы намерены продолжать молиться?”. – “Да, милостивый государь, всегда, до самой смерти”. Тогда король постановил, что все, кто не откажется от своего намерения, будут приговорены к смерти». Среди них был 13-летний мальчик по имени Кизито, который явил пример исключительной стойкости, а также Мбага Тузинде, сын главного палача.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 20,17-27

В те дни: Из Милита послав в Ефес, Павел призвал пресвитеров церкви. И, когда они пришли к нему, он сказал им: вы знаете, как я с первого дня, в который пришёл в Асию, всё время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям Иудеев; как я не пропустил ничего полезного, о чём вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот, ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще моё и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией. И ныне, вот, я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех; ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию.

Толкование

Святой Павел прощается с общиной Ефеса, зная, что уже не вернется туда. В этот момент прощания главное – воздать благодарение Господу за совершенную работу, если человек стремился делать ее с чистой совестью, без скрытых мотивов, но лишь во славу Божию, приумножая дарованные ему харизмы и способности. Мы не должны слишком привязываться к вещам и к тому, что мы делаем, ибо рано или поздно мы тоже все оставим. Апостол наставляет: нужно делать все в свете Господнем, ради спасения душ и на благо Церкви, независимо от того, будут ли нас преследовать, получим ли мы признание или нет. Высшая награда – Сам Бог. Конечно, когда человек трудится для Господа, он получает и много признательности от вверенных ему людей. Но в конечном итоге нужно быть свободным даже от этой привязанности, ибо сама возможность пребывать всегда со Христом уже является величайшей наградой. Так и мученики в свой последний час умирают с миром в сердце: для них важно не то, что оставляют, а то, что приобретают. Они идут, чтобы ожидать нас в Раю, оставляя потомкам свидетельство своей любви до конца.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 17,1-11a

В то время: Иисус возвёл очи Свои на небо и сказал: Отче! пришёл час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твоё человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твоё. Ныне уразумели они, что всё, что Ты дал Мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшёл от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю: не о всём мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. И всё Моё Твоё, и Твоё Моё; и Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду.

Толкование

В течение этих трех дней мы погрузимся в чтение замечательной 17-й главы Евангелия от св. Иоанна. Сегодня – ее начало, завтра и в среду – продолжение. Иисус, много говоривший с учениками и наставлявший их во всем, теперь обращается к Небесному Отцу. Мы словно входим в святая святых этих отношений – отношений Сына, который обращается к Отцу с человеческим словом. Сын просит, чтобы Отец возвеличил Его той славой, которой Он обладал до Своего воплощения и пришествия в мир. И все же Господь прекрасно знает, что спустя всего несколько часов Его схватят, будут пытать и распнут. Как Он может говорить о славе в такой момент? Именно в этом и проявляется величие Божье: в том, чтобы открыть небесные врата для заблудших людей и сделать их причастниками вечной славы Рая. Если апостолы смогут поверить в это, тогда Иисус будет прославлен в них. Таким образом, Иисус – это мост между Небесным Отцом и людьми, и по этому мосту слава переходит от Бога к людям и обратно. Бог вовсе не скрывается от нас за небесами: Он становится реально присутствующим во Христе в едином дыхании любви. В этих словах христианское откровение достигает вершины: человек входит в жизнь Бога, приобщается к ней, и все обновляется. Но чтобы мы обрели эту благодать, потребовалась молитва Сына!