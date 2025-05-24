Литургические чтения: 29 МАЯ. Четверг VI недели Пасхи

«Следует признать: не вся христианская жизнь – это праздник. Не вся! В ней есть слезы, болезни, проблемы в семье, нужда. У нас много проблем, но Иисус говорит: “Не бойтесь”. <…> Будьте мужественны в страданиях и верьте, что после придет Господь, после придет радость, после тьмы придет солнце. Да подаст нам Господь всю эту радость в надежде» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 30.05.2014).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 18,1-8

В те дни: Павел, оставив Афины, пришёл в Коринф. И, найдя некоторого Иудея, именем Акилу, родом Понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискиллу, жену его, – потому что Клавдий повелел всем Иудеям удалиться из Рима, – пришёл к ним; и, по одинаковости ремесла, остался у них и работал; ибо ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал Иудеев и Еллинов. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать Иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним: кровь ваша на главах ваших; я чист; отныне иду к язычникам. И пошёл оттуда, и пришёл к некоторому чтущему Бога, именем Иусту, которого дом был подле синагоги. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из Коринфян, слушая, уверовали и крестились.

Толкование

Павла не останавливают неудачи. В Афинах его высмеяли и изгнали, усомнившись, что человек может воскреснуть из мертвых. Иудеи в Коринфе, услышав, что Иисус из Назарета – долгожданный Мессия, не только отрицали это, но и жестоко избили апостола. Во всем этом Павел замечает волю Божью и понимает: бесполезно настаивать на иудеях, а нужно проповедовать язычникам, которые принимают Христа и массово крестятся. Видя это, начальник синагоги (следовательно, иудей) чувствует, что апостол возвещает истину, сдается и обращается в веру. Павел основывает свои действия не на успехе, своей подготовке, везении или стечении обстоятельств, а на силе веры в воскресшего Христа. Это отличает христианскую весть от любых других видов информации, поскольку убеждает не столько слово, сколько Святой Дух, Который передается через слово проповеди.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 16,16-20

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу. Тут некоторые из учеников Его сказали один другому: что это Он говорит нам: «вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня» и: «Я иду к Отцу?» Итак они говорили: что это говорит Он: «вскоре»? Не знаем, что говорит. Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им: о том ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал: «вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня?» Истинно, истинно говорю вам: вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется; вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет.

Толкование

Кажется, что Иисус говорит загадками, но Он делает это лишь для того, чтобы апостолы все больше и больше погружались в полноту истины. После смерти на Голгофе Господь удаляется от их глаз, а с воскресением они увидят Его снова и навсегда. Однако способ видеть Его будет иным: не внешний, а внутренний, глазами веры. Именно в этом сокровенном бытии заключается удивительная новизна христианства. Возможно ли, чтобы Всевышний обитал в сердце простого смертного человека? Если Бог живет в каждом из нас, можем ли мы игнорировать Его благое присутствие, жить так, будто Его не существует? Для христиан это недопустимо. Вот в чем секрет радости, о которой говорит Господь в сегодняшнем Евангелии: радость – это искреннее восприятие того, что Бог пребывает в нас. Мы воспринимаем воскресшего Иисуса сердцем, и наша душа радуется. Христианин – счастливый человек, ибо – даже если внешние обстоятельства тяжелы и причиняют боль – сам факт пребывания «во Христе» дает ему новое ликование, тихое и смиренное, которого не было до Пятидесятницы. До конца возлюбивший нас Бог в нас, а мы в Нем: на земле нет лучшего состояния, чем это радостное предвкушение небес.