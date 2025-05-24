Литургические чтения: 28 МАЯ. Среда VI недели Пасхи

«Возвещая Иисуса Христа в ареопаге перед идолопоклонниками, апостол Павел не грозит им адскими муками, но пытается убедить, не осуждает, а пытается завязать диалог. Павел строит мосты, а не стены. Его цель – сначала достучаться до сердца, а затем сделать следующий шаг – возвещать Христа» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 08.05.2013).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 17,15.22-18,1

В те дни: Сопровождавшие Павла проводили его до Афин и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. И, став Павел среди ареопага, сказал: Афиняне! по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашёл и жертвенник, на котором написано: «неведомому Богу». Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и всё, что в нём. Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворённых храмах живёт и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чём-либо нужду, Сам давая всему жизнь и дыхание и всё. От одной крови Он произвёл весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределённые времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы Им живём и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: «мы Его и род». Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределённого Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мёртвых. Услышав о воскресении мёртвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время. Итак Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали; между ними был Дионисий Ареопагит и женщина, именем Дамарь, и другие с ними. После сего Павел, оставив Афины, пришёл в Коринф.

Толкование

Греки были близки к истине, поскольку некоторые из их мудрецов утверждали, что люди происходят от Божественного начала. У великого философа Платона есть страницы, которые как будто предвосхищают будущего Спасителя. Святой Дух не оставлял без света и прозрения самые глубокие умы греческих гениев. И вот появляется Павел, чтобы возвестить о том, чего им не хватало. Бог наконец-то явил Себя, воплотившись в человеке, Иисусе, Который показал людям Свою божественность и победил смерть, воскреснув из самой смерти. Воскресение – это великое провозглашение Церкви, и так будет всегда. Христианство возвещает: Всевышний Бог стал человеком, дабы человек мог жить Божественной жизнью. Это больше, чем самая глубокая и изысканная философия, – это сама жизнь!

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 16,12-15

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Ещё многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить. Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмёт и возвестит вам. Всё, что имеет Отец, есть Моё; потому Я сказал, что от Моего возьмёт и возвестит вам.

Толкование

Господь Иисус говорит, что апостолы должны прийти к «всякой», то есть ко всей истине в ее целостности, и она будет сообщена им Святым Духом. Сегодня мы обретаем Дух Божий через церковные Таинства Крещения и Миропомазания, принимая Святое Причастие, внимая Слову Божьему. Истина уже внутри нас, и мы должны применять ее к различным жизненным ситуациям, которые сегодня могут быть иными, чем вчера. Здесь кроется дар проницательности: нужно увидеть то, что мы уже знаем, в ситуациях, с которыми мы сталкиваемся. Например, Иисус в Евангелии не рассказывал об электричестве, Интернете, соцсетях и искусственном интеллекте, но даровал верующим Святого Духа, чтобы они в свое время правильно относились к этим достижениям. Нам не нужно быть дипломированными специалистами, чтобы выносить суждения в духовной сфере: у Церкви есть Святой Дух, Который есть истина всех вещей, и Он помогает распознавать взывающим к Нему, что хорошо, а что плохо.