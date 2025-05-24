Литургические чтения: 27 МАЯ. Вторник VI недели Пасхи

«Есть пути, которые не ведут к Небесам: это пути обмирщения, самоутверждения, эгоистичной власти. И есть путь Иисуса, путь смиренной любви, молитвы, кротости, доверия и служения другим. Это путь, на котором главный герой – не мы сами, но Господь, и Он – главный герой нашей жизни» (Папа Франциск, Regina Caeli 10.05.2020).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 16,22-34

В те дни: Народ Филиппийский восстал на Павла и Силу, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками. И, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы; тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлёк меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведя их вон, сказал: государи мои! что мне делать, чтобы спастись? Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасёшься ты и весь дом твой. И проповедали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога.

Толкование

Эпизод, который мы читаем сегодня в Книге Деяний апостольских, звучит как небылица, но речь идет о факте, действительно имевшем место. Проблема в нас самих: мы стали слишком рациональны! Все, что мы не можем потрогать руками и проверить научно, кажется принадлежащим к миру сказок. Но это не так: двух апостолов, не сделавших ничего плохого, жестоко избивают и бросают в темницу; через несколько часов эти узники начинают петь славу Богу; землетрясение сотрясает темницу до такой степени, что двери открываются и цепи падают с их рук (но на ногах остаются); тюремщик за несколько минут проходит путь от попытки самоубийства до изумления, до полной веры в Иисуса Христа и крещения. Действительно ли такие вещи происходили в апостольской церкви? Да, происходили: пламенная вера апостолов стяжала великие чудеса. Давайте же научимся руководствоваться Святым Духом в любой, даже самой немыслимой ситуации, и мы тоже увидим великие дела Господни.



ЕВАНГЕЛИЕ Ин 16,5-11

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Теперь иду к Пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня: «куда идёшь?» Но оттого, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошёл; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам. И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: о грехе, что не веруют в Меня; о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня; о суде же, что князь мира сего осуждён.

Толкование

Может показаться странным, что Господь говорит: «Лучше для вас, чтобы Я пошёл». Можем ли мы принять такие слова от того, кого любим? Действительно ли хорошо, когда любимый человек исчезает из поля нашего зрения? Правда, Господь обещает послать Святого Духа, но условием для этого является именно Его вознесение. Апостолы были в недоумении, ведь они любили Иисуса, прожили рядом с Ним три года; они опечалились Его грядущим отсутствием, в то время как о Святом Духе они знали лишь понаслышке. Однако в день Пятидесятницы, когда апостолы приняли Святого Духа, произошло именно то, о чем говорит Иисус: ученики исполнились радости, хотя Иисуса, Которого они могли бы осязать и видеть, рядом с ними не было. Значит, Господь был прав, и причина этого проста: раньше они видели Его как внешнюю личность, и в любом случае не видели постоянно, потому что Он занимался и другими делами, тогда как после ниспослания Святого Духа воскресший Христос перешел из внешнего мира во внутренний, и они «восприняли» Его как вечное присутствие в своих сердцах. Это состояние, если человек живет в благодати, является окончательным и вечным. Истинная радость – это воскресший Христос, непрестанно пребывающий внутри нас!