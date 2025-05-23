Литургические чтения: 26 МАЯ. Св. Филипп Нери, пресвитер

«Любовь к Богу и ближнему – величайшая заповедь Евангелия. Сегодня Господь призывает щедро откликнуться на евангельский призыв любить, поставив Бога в центр жизни и посвятив себя служению братьям и сестрам, особенно тем, кто наиболее нуждается в поддержке и утешении» (Папа Франциск, Regina Caeli 21.05.2017).

Итальянский священник Филипп Нери запомнился своей жизнерадостностью и чувством юмора. Тем, кто советовал ему быть немного серьезнее, он однажды ответил: «Вы же не хотите, чтобы говорили, что Филипп – святой?». Он радушно принимал всех, никогда не делая предпочтений. В связи с этим известен один эпизод. Когда он ждал одного нищего, ему сообщили о прибытии кардинала, желавшего с ним поговорить. Святой, ничуть не смутившись, ответил: «Скажите кардиналу, чтобы он подождал, потому что я сейчас занят с господином Иисусом Христом. Как только я закончу, я приму его». Филипп Нери родился в семье нотариуса во Флоренции 21 июля 1515 года. В возрасте 18 лет оставил семейное дело и отправился в Рим, где в 1538 году начал работать среди молодежи. В 36 лет он был рукоположен в священники и вскоре прославился как исповедник; ему приписывали дар чтения сердец. Но основным направлением его миссии была работа с молодежью; Он был первым, кто основал ораторий. Святой скончался в Риме 26 мая 1595 года.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 16,11-15

Отправившись из Троады, мы, Павел и Сила, прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь, оттуда же в Филиппы: это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке, где, по обыкновению, был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницею, чтущая Бога, слушала; и Господь отверз сердце её внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние её, то просила нас, говоря: если вы признали меня верною Господу, то войдите в дом мой и живите у меня. И убедила нас.

Толкование

Наконец Павел и Тимофей прибывают в Грецию. До этого момента там еще не ступала нога христианина, и никто в Греции ничего не знал об Иисусе и Его воскресении. Эта страна была колыбелью культуры и искусства, с университетами, академиями, философскими школами, полными языческих храмов и образованных людей. Апостолы начинают проповедовать. Не зная, что делать, они видят, что несколько людей собирается молиться на берегу реки, идут за ними и, придя на место, рассказывают им об Иисусе. Так началась евангелизация греко-римского мира, которая приведет христианство в сердце империи, в Рим, столицу всего известного тогда мира. Божьи дела не нуждаются в великих средствах, чтобы заявить о себе: они рождаются в малом, а затем растут силой Святого Духа. Все, что нужно, – это вера!

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 15,26-16,4a

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Когда приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною. Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Но Я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придёт то время, вспомнили, что Я сказал вам о том.

Толкование

Иисус не обещает легкого успеха. В христианстве, конечно, есть обращения, героические поступки, великое утешение, но не такое, какое дает мир. Все, что исходит от Бога и ведет к Нему, требует огромного смирения. Люди никогда не бывают главными героями, потому что истинный чудотворец – Святой Дух. С другой стороны, Дух Христов сотрудничает с нами, наставляет нас и преображает. Тот, кто убеждает, – это не мы, люди, с нашими ограниченными способностями, но Сам Бог в нас, который именно поэтому прибегает к помощи людей бедных, мало одаренных даже по-человечески, но изобилующих верой (вспомните святого Арсского пастыря и многих других святых). Поэтому наша скудость не должна нас сдерживать, - напротив, должна служить «трамплином». По словам отца-доминиканца Мари-Доминика Молинье, «человечество держится не на правителях и великих делах, но на богомольцах. Чего же требует от них Бог? Не великих дел, а крепкой веры». Так же и мученики: это не «герои» человечества, а герои веры. Блаженному Роландо Риви было всего 14 лет, но он принял смерть из любви к Христу и умер молясь за своих гонителей, с большим миром в сердце. Его величие заключалось именно в малости.