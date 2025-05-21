Литургические чтения: 25 МАЯ. VI воскресенье Пасхи

«Мы должны освободиться от мирских уз наших взглядов, стратегий, целей, зачастую утяжеляющих путь веры, и начать смиренно вслушиваться в Слово Господа. Так Дух Божий ведет нас и Церковь, дабы воссиял ее истинный лик, прекрасный и светлый, каким ее желает видеть Христос» (Папа Франциск, Regina Caeli 26.05.2019).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 15,1-2.22-29

В те дни: Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к Апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Тогда Апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно: Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братиями, написав и вручив им следующее: «Апостолы и пресвитеры и братия – находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии братиям из язычников: радоваться. Поскольку мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам то же и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого: воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы».

Толкование

Это нормально, когда возникают проблемы, сомнения, различные мнения, когда речь идет об установлении норм поведения для человеческого сообщества: каждый человек мыслит по-своему. Нужен кто-то, кто будет регулировать эти вопросы и устанавливать правила, которые будут действительны и безопасны для всех. Приведем пример: когда Лютер поставил под сомнение реальное присутствие Тела Христова в Святой Мессе, епископы встретились с Папой Римским, чтобы дать четкий ответ не только Лютеру, но и всей Церкви. В данном случае вопрос, поднятый Лютером, стал для Церкви возможностью прояснить, дать определенные и окончательные ответы о природе Таинства Евхаристии. Именно так действует подлинное Учительство Церкви, и его характерной чертой должна быть преемственность: то, что было истинным вчера, должно быть истинным сегодня и должно быть истинным завтра, ибо Церковь едина, а Иисус Христос один и тот же, вчера, сегодня и всегда.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Откр 21,10-14.22-23

И вознёс меня Ангел в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов; на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых: с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца. Храма же я не видел в нём, ибо Господь Бог Вседержитель – храм его, и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец.

Толкование

Небесный град (рай) – это Царство Божье, но на его фундаменте, воротах и стенах написаны имена людей – ветхозаветных патриархов и двенадцати апостолов. Ключи от этого Царства даны одному человеку, Петру. Так что же такое вечная жизнь – Божественная или человеческая, материальная или духовная? Поскольку Бог стал человеком, мы знаем, что Он одухотворил то, что было человеческим, и «очеловечил» то, что было Божественным. Поэтому небеса олицетворяют полноту нашей человечности, высшую реализацию нашего человеческого существа. Рай – это не просто место, а воскресший Христос. Так давайте же усвоим: рай – это град, в котором есть свет Божий, и в то же время это Тело Христово, ибо отношения с Богом возможны только через воплощение Слова. Давайте же взирать на грядущее Царство и преодолевать человеческие печали, зная, что Иисус широко распахнул перед нами небесные врата. Господь не хочет, чтобы мы унывали, Он – наша вечная, счастливая жизнь!

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 14,23-29

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Кто любит Меня, тот соблюдёт слово Моё; и Отец Мой возлюбит его, и мы придём к нему и обитель у него сотворим. Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же, которое вы слышите, не есть Моё, но пославшего Меня Отца. Сие сказал Я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлёт Отец во имя Моё, научит вас всему и напомнит вам всё, что Я говорил вам. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир даёт, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Вы слышали, что Я сказал вам: «иду от вас и приду к вам». Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: «иду к Отцу»; ибо Отец Мой более Меня. И вот Я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется.

Толкование

Очень важно обрести мир Христа «не так, как мир дает его». Таким образом, есть мир, который исходит от мира сего, и мир, исходящий от Бога, и это разные вещи. Господь дает Своим чадам Свой собственный Дух, Который позволяет верующим чувствовать единение с Ним, дает им радость от осознания, что их любят, дает силу любить ближнего щедро и жертвенно, позволяет чувствовать себя в гармонии с творением. Поэтому дети Божьи призваны жить в мире со всеми. С другой стороны, мир сей может подарить сиюминутный покой без внешних конфликтов, но внутри человека продолжают пылать страсти и царить эгоизм. Если человек живет, погрузившись в мир, он никогда не будет счастлив, потому что этот мир никогда не исполняет обещаний, не дает сокровенного мира просто потому, что сам им не обладает. Поэтому принять Святого Духа – значит обрести тот мир, о котором мы все мечтаем и которого желаем. Мы молимся о ниспослании мира Господнего, преклонив колени, смиряемся под могучей рукой Бога и кротко принимаем Его Божественное присутствие. «Мы придём к нему и обитель у него сотворим», – говорит Иисус в сегодняшнем Евангелии. Так давайте же сегодня, во время Святой Мессы, откроем дверь нашего сердца и пригласим Триединого Бога.