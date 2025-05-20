Литургические чтения: 24 МАЯ. Суббота V недели Пасхи

«Не будем забывать, что мы слуги, а Он – Господь. Даруя нам Свою плоть и кровь в Евхаристии, Он говорит: любите так. Омывая нам ноги, Он говорит: служите так и помните, что слуга не больше того, кто его посылает, не больше господина» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 26.04.2018).

Или: Пресвятая Дева Мария Помощница христиан

Пресвятой Деве Марии Помощнице христиан посвящено святилище в китайском Шешане, в епархии Шанхая. К китайским католикам Церковь выражает свою близость, отмечая сегодня день молитв к Шешанской Богородице. О. Анджело Лаццаротто, миссионер Папского института зарубежных миссий подчеркнул в интервью Радио Ватикана: «Церковь жива в Китае. Несмотря на многочисленные ограничения, католики присутствуют там в значительном количестве. Трудно располагать точной и актуальной статистикой. Но то, что сегодня в Китае католики могут посещать церкви – это факт». Папа Франциск отмечал, что «китайские католики, в общении с епископом Рима, также свидетельствуют о своей вере делами милосердия и благотворительности; своим свидетельством они вносят реальный вклад в гармонию социального сосуществования, в созидание общего дома. Я тоже мысленно восхожу на холм Шешань, и вместе мы вверяем себя Богородице: помоги христианам, нашим братьям и сестрам по вере, которые находятся в Китае и во всем нашем бедном мире».

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 16,1-10

В те дни: Дошёл Павел до Дервии и Листры. И вот, там был некоторый ученик, именем Тимофей, которого мать была Иудеянка уверовавшая, а отец Еллин, и о котором свидетельствовали братия, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою; и, взяв, обрезал его ради Иудеев, находившихся в тех местах; ибо все знали об отце его, что он был Еллин. Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные Апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. И церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом. Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию; но Дух не допустил их. Миновав же Мисию, сошли они в Троаду. И было ночью видение Павлу: предстал некий муж, Македонянин, прося его и говоря: приди в Македонию и помоги нам. После сего видения, тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там.

Толкование

Павел и Тимофей проходят через некоторые города Малой Азии (современная Турция), благовествуют, проповедуют. Интересна деталь о том, что Святой Дух «не пускал» их в определенные места. Как Святой Дух говорил с ними? Мы не знаем, но ясно, что именно Дух Божий направлял действия апостолов. Еще более любопытна деталь сновидения. Павел, вероятно, еще не думал о встрече с Грецией, родиной средиземноморской цивилизации, страной великой культуры, где царило язычество; и вот в самый прекрасный момент ему во сне является грек и умоляет отправиться к ним, ибо они нуждаются в апостоле. «Помоги нам!» – умоляет македонянин во сне. Павел и Тимофей, внимательные и открытые для Божьей воли, без промедления отправляются в путь, не зная, что их там ожидает. Так должно быть и сегодня: в свободе сердца Церковь должна бежать туда, где есть нужда, не делая расчетов. Именно так рождалась Церковь первых веков: Дух Божий вел и направлял ее. И так должно быть всегда.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 15,18-21

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы своё; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Моё слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но всё то сделают вам за имя Моё, потому что не знают Пославшего Меня.

Толкование

Представляя особенности будущей евангелизации, Господь не использует метод подслащивания горькой пилюли. Он предупреждает учеников, что они будут гонимы, как и Он Сам. Христос не скрывает трудностей, а наоборот, подчеркивает их, дабы апостолы не питали иллюзий относительно легкого успеха на всех фронтах. «Весь мир лежит во зле» (1 Ин 5,19), поэтому вполне естественно, что, видя учеников Господа, мир раздражается и приходит в смятение. Между миром сем и Царством Христа существует принципиальная несовместимость. Поэтому Господь наставляет учеников: они не должны слишком радоваться в случае успеха и не должны впадать в уныние в случае неудачи. Причина этого проста. Добро прокладывает себе путь, не попирая зло, а делая так, чтобы зло излилось на себя. Истинные апостолы Христа излучают свет, хотя мир пытается погасить его всевозможными способами. Мы не удивляемся, если мир отвергает нас, но продолжаем любить, прощать, терпеть и проявлять силу любви, добра и праведности. Господь обещал, что никогда не оставит нас, и в море трудностей именно Он дарует силы всегда оставаться светом мира и солью земли.