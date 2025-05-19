Литургические чтения: 23 МАЯ. Пятница V недели Пасхи

«Слова Иисуса, сказанные на Тайной вечере, содержат всю суть Его послания и подводят итог всем Его земным деяниям: Христос отдал Свою жизнь за друзей Своих. За друзей, которые не понимали Его, которые в решающий момент покинули Его, предали и отреклись от Него. Это все говорит нам о том, что Господь любит нас, хотя мы и не достойны Его любви: так нас любит Иисус!» (Папа Франциск, Regina Caeli 10.05.2015).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 15,22-31

В те дни: Апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно: Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братиями, написав и вручив им следующее: «Апостолы и пресвитеры и братия – находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии братиям из язычников: радоваться. Поскольку мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам то же и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого: воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы». Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались о сем наставлении.

Толкование

Важно, чтобы постановления Церкви распространялись на все христианские общины. В сегодняшнем отрывке из Книги Деяний апостольских мы видим начало того, что сегодня называется Учительством. Церковь также определяет и устанавливает то, что, согласно Святому Духу, делать полезно, и чего хорошо избегать. Но эти правила необходимо получать от апостолов, ибо Господь дал им власть решать вопросы в соответствии со Святым Духом. Антиохийская Церковь (находившаяся на большом расстоянии от Иерусалима) получила инструкции, которые затем распространялись и на Римскую или Коринфскую Церковь. Некоторые из этих правил культового характера сегодня не используются (например, воздержание от употребления мяса не обескровленных животных), но даже в этом случае именно Учительство решает, чего следует перестать придерживаться, а что должно остаться. Отсюда вытекает важность смирения для тех, кто должен принимать решения. Не поддаваться собственным интересам, не иметь ничего «своего» – необходимое условие, чтобы голос Бога мог говорить через апостолов. А также для того, чтобы этому голосу внимали и повиновались.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 15,12-17

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам всё, что слышал от Отца Моего. Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Моё, Он дал вам. Сие заповедаю вам, да любите друг друга.

Толкование

Быть друзьями, по мнению Иисуса, не означает просто соглашаться с одними и теми же вещами, иметь одинаковые взгляды, оказывать друг другу услуги, заботиться о благе другого. Все это прекрасно, однако, чтобы попасть в категорию настоящих друзей, нужно верно делать то, что заповедал Иисус, то есть повиноваться всему, чему Он учил. Таким образом, отношения не равны. И это правильно: Иисус – Бог, а мы – нет. Но одна мысль о том, что мы можем быть друзьями Бога, должна заставить нас ликовать от радости. Это значит, что мы близки Его сердцу, что Он думает о нас, поднимает нас до Своего уровня, побуждает жить новой жизнью в Его собственном Духе, который есть любовь, радость, мир, доброта. Так давайте же всегда и кротко подчиняться всему, о чем просит нас Господь Иисус, и тогда мы действительно станем Его друзьями. Это не обременительная задача, ибо иго Господне легко. Друг, таким образом, может делать все по сердцу Бога. Этому учат и святые, которые точно были друзьями Бога. Они внимали Слову Божьему, старались тщательно исполнять волю Господню и были счастливы даже посреди скорбей, получая Божий ответ на свои просьбы.