Литургические чтения: 22 МАЯ. Четверг V недели Пасхи

«Все христиане получают в дар дружбу Иисуса, и Он остается верным этому дару даже когда по нашей слабости мы отдаляемся от Него» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 18.05.2017).

Или: Св. Рита Кашийская, монахиня

Несмотря на многие жизненные горести, святая Рита, по словам известного итальянского богослова о. Агостино Трапе, «имела радость в своем сердце и распространяла ее вокруг себя». Она целиком уповала на Божественный промысл.

Будущая святая родилась в Роккапорене, небольшой итальянской деревушке в Кашии, в 1381 году. Ее родителей очень уважали за христианское благочестие; отец – Антонио Лоцци – был примирителем в спорах. О детстве и юности Риты нам ничего не известно, но, по всей вероятности, она была обычной девочкой, как и большинство ее сверстников. Мать научила ее вести домашнее хозяйство, читать и писать. Основные элементы катехизиса она узнала в приходе Роккапорены. Вероятно, она стремилась к монашеской жизни, но родители выбрали ей в мужья Паоло Манчини, который сильно отличался от нее (хотя и без тех темных красок, которыми его обычно описывают). У супружеской четы было двое детей. Рита, безусловно, была святой и добродетельной женой и матерью, любившей Иисуса с великой преданностью. Но случилась большая трагедия: ее муж был убит. Святая Рита публично простила убийц. Овдовев, она вновь почувствовала стремление к монашеской жизни и вступила в монастырь Святой Марии Магдалины в Кашии, принадлежащий августинцам. В монашестве она прожила сорок лет, с большим усердием посвящая себя молитве, размышлениям о Страстях Христовых и самым смиренным делам. Секрет ее святости заключался именно в любви к распятому Христу и постоянном единении с Ним: у нее было сильное желание разделить хоть малую часть крестных страданий. На ее челе появилась рана от шипа венца Распятого, которую с невыразимой болью носила 15 лет до самой смерти. Святая скончалась в ночь с 21 на 22 мая 1457 года; с этого момента началась огромная череда чудес, сотворенных Богом по ее заступничеству. Она была причислена к лику блаженных Папой Урбаном VIII 1 октября 1627 года и канонизирована Папой Львом XIII 24 мая 1900 года. Необычайное распространение ее культа объясняется еще и тем, что Рита прошла через различные условия жизни: дочь, жена, мать, вдова и монахиня, поэтому каждый может узнать в ней себя.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 15,7-21

В те дни: По долгом рассуждении Пётр, встав, сказал Апостолам и пресвитерам: мужи братия! вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И Сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам; и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на шеи учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатию Господа Иисуса Христа спасёмся, как и они. Тогда умолкло всё собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: мужи братия! послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя Своё. И с сим согласны слова пророков, как написано: «потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю её, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя Моё, говорит Господь, творящий всё сие». Ведомы Богу от вечности все дела Его. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от осквернённого идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих Его и читается в синагогах каждую субботу.

Толкование

Церковь не является демократией, согласно термину, используемому для обозначения правительства многих современных государств. Да, в Церкви есть органы управления, потому что ее институты тем или иным образом представлены в мире и все нужно регулировать, однако всем управляет Святой Дух. Божественная мудрость управляет всем, святые законы исходят свыше, верховный законодатель – Иисус Христос, истинный Царь вселенной. Первый собор, решения которого мы читаем сегодня на Святой Мессе, свидетельствует об этой истине: руководители собираются, обсуждают, в конце концов принимают решение, но оно всегда вдохновлено Евангелием и истиной, исходящей от Христа. Истинное руководство Церкви не человеческое, в нем нет непостоянства и изменчивости: оно стабильное, надежное и вечное.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 15,9-11

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдёте, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна.

Толкование

В преддверии Своих страстей Иисус говорит о радости. Радость ученика должна быть безмерной, потому что безмерна радость Христа. На самом деле есть два вида радости: мирская и духовная. Первая зависит от внешних фактов, таких как удачно проведенные деловые переговоры, хорошая погода для прогулки, крепкое здоровье детей, вечер с друзьями, победа любимой команды в чемпионате и т. д. Духовная же радость зависит от внутренних факторов, и практически только от одного: от присутствия Святого Духа в нашем сердце, от единения с Господом Иисусом, наполняющего любовью. В этом случае все, что происходит «снаружи», не лишает духовного покоя: испытания не угнетают, и даже успехи не слишком возвышают, ибо внешние события изменчивы: сегодня приносят удовлетворение, завтра – печаль. Поэтому важно всегда хранить внутреннюю радость, то есть Божественную благодать в сердце, присутствие в нас воскресшего Иисуса.