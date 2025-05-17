Литургические чтения: 21 МАЯ. Среда V недели Пасхи

«Каждый из нас является ветвью единой виноградной лозы; все вместе мы призваны приносить плоды этой общей принадлежности к Христу и к Церкви. Вверим себя заступничеству Пресвятой Девы Марии, дабы быть живыми ветвями в Церкви и свидетельствовать о нашей вере, осознавая, что все мы, согласно призванию каждого, участвуем в одной и той же спасительной миссии Христа» (Папа Франциск, Regina Coeli 03.05.2015).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 15,1-6

В те дни: Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к Апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братиях. По прибытии в Иерусалим они были приняты церковью, Апостолами и пресвитерами, и возвестили всё, что Бог сотворил с ними и как отверз дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси уверовавшие и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела.

Толкование

Иисус сказал, что Святой Дух наставит апостолов «на всякую истину» (Ин 16,13). Это означает, что перед Церковью будут возникать злободневные вопросы, и Святой Дух будет отвечать на них устами апостолов, чтобы установить истину и передать ее всем общинам. Сегодняшние чтение из Книги Деяний апостольских приводит первое выступление такого рода, и в истории Церкви их будет очень много. Господь Иисус не мог сказать всего за три года Своей публичной жизни, в том числе и потому, что различные споры возникают с течением времени. Например, догматическое определение того, что Пресвятая Богородица была взята на небо, было утверждено Святым Духом в Церкви – дабы не было в этом никаких сомнений – лишь в 1950 году. Истины веры провозглашаются подлинным Учительством, в котором, как мы уверены, непогрешимо выражается Сам Дух Христов. Именно Господь Иисус продолжает вести и направлять Свою Церковь, и это дает великое утешение.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 15,1-8

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам. Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нём, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесёте много плода и будете Моими учениками.

Толкование

«Без Меня не можете делать ничего!» – говорит Иисус. Если бы мы всегда помнили об этом, то неотступно следовали бы за Господом и просили Его вдохновлять на каждый поступок, на каждое слово и мысль. Предоставленные самим себе, без Святого Духа, мы рассуждаем по-человечески, то есть корыстно, и поэтому чаще всего совершаем ошибки и впадаем в заблуждения. Но у нас действительно есть возможность, если только мы этого захотим, держаться за Господа и делать Его мысли своими: с помощью горячей молитвы, чистого сердца, правильных намерений, воплощения веры и послушания подлинному Учительству Церкви. Именно так поступали святые: сами по себе они были обычными людьми с присущими им слабостями, но в единении с Христом исцеляли больных, говорили с властью, передвигали горы. Осознаем нашу зависимость от Бога: мы как ветви виноградной лозы, как дети в утробе матери; без воскресшего Христа, живущего в нас, мы духовно мертвы. Будем же оставаться смиренными и осознавать, что в нас действует Другой. «Послушание, – говорил св. Шарль де Фуко, – есть мера любви: будьте в совершенном послушании, и пребудете в совершенной любви».