Литургические чтения: 20 МАЯ. Вторник V недели Пасхи

«Мир оставляю вам: проявив кротость в самый трудный момент, Иисус показывает, что это возможно. Он хочет, чтобы мы вели себя подобным образом, поскольку мы – наследники Его мира. Господь призывает нас быть кроткими, открытыми и готовыми выслушать других, разрядить напряженность и построить гармонию. Именно в этом заключается наше свидетельство о Христе, и оно стоит больше, чем многие слова или проповеди» (Папа Франциск, Angelus 22.05.2022).

Или: Св. Бернардин Сиенский, пресвитер

Перед многотысячными толпами Бернардин говорил о единстве, согласии, милосердии и справедливости. Не стесняясь в выражениях, он обрушивался на пороки простых граждан, но также решительно осуждал несправедливость власть имущих, эксплуатирующих беззащитных людей. Святой путешествовал, проповедуя, по северной и центральной Италии, раздираемой в то время братоубийственной борьбой.

Бернардин родился в 1380 году в Масса-Мариттима в знатной сиенской семье Альбиццески, осиротел в раннем возрасте и был воспитан двумя тетками в Сиене. Здесь он изучал грамматику и риторику у прославленных мастеров, а затем каноническое право в престижном городском университете. В возрасте 22 лет он надел францисканскую рясу, став одним из главных сторонников реформы францисканцев-обсервантов. В своих проповедях он постоянно настаивал на глубоком почитании имени Иисуса. Он постоянно носил с собой табличку, на которой на голубом фоне нарисовал золотое солнце, в центре которого вывел триграмму имени Иисуса: JHS, три латинских инициала, соответствующие титулу Jesus Hominum Salvator (Иисус Спаситель людей). От солнца отходили двенадцать больших огненных лучей и восемь простых лучей поменьше. Вот как он объяснял символику: солнце – это любовь Бога; имя в центре вызывало в памяти благословенного Иисуса, воплощение Божьей любви; двенадцать больших лучей – это двенадцать апостолов, которые проповедовали Его миру; восемь маленьких лучей – это восемь блаженств, призванных просветить и согреть человечество. Когда он поднимал табличку в конце каждой проповеди, часто случалось, что толпу охватывало мистическое волнение. Самыми прекрасными проповедями Бернардино были богородичные. Его современники утверждали, что никто и никогда не говорил о Пресвятой Деве так, как он, с исключительным изяществом и любовью. Святой Альфонс Мария де Лигуори писал, что Бернардино своими проповедями о Богоматери освятил Италию. Его проповеди навлекали на него противников, которые, не имея смелости противостоять ему напрямую, прибегали к клевете и обвиняли его в ереси перед Папой Римским. Трижды он его призывали защищать себя, и он всегда выходил победителем. Святой Бернардин Сиенский умер в Аквиле 20 мая 1444 года.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 14,19-28

В те дни: Из Антиохии и Иконии пришли некоторые Иудеи и, когда Апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря: они не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошёл в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию. Проповедав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию. И, проповедав слово Господне в Пергии, сошли в Атталию; а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали всё, что сотворил Бог с ними и как Он отверз дверь веры язычникам. И пребывали там немалое время с учениками.

Толкование

Святого Павла побивают камнями; считая умершим, его выносят из города и оставляют на земле. Побивание камнями ужасно, в большинстве случаев оно приводит к смерти. Однако вскоре апостол поднимается на ноги и снова начинает благовествовать. Впечатляет сила этого человека! Израненный апостол продолжает трудиться и – самое замечательное – возвращается в Листру, где его нещадно побивали камнями, желая смерти! Его не останавливает риск подвергнуться второму и последнему побиению камнями. Это чтение учит смелости и упованию на Бога в деле благовестия. Апостольская миссия сопряжена со многими рисками, но миссионер не смотрит на опасности: он думает о плодах. Одна душа стоит гораздо больше, чем множество неудобств и мучений. Души стоят крови Христа, поэтому можно добавить и немного своей. Действия Павла, похоже, продиктованы беспримерным Божественным вдохновением, которое необходимо и сегодня. Для нас камни могут быть оскорблениями, насмешками, преследованиями – тем, что глубоко и досадно ранит, но не убивает.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 14,27-31a

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир даёт, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Вы слышали, что Я сказал вам: «иду от вас и приду к вам». Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: «иду к Отцу»; ибо Отец Мой более Меня. И вот Я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного Мне говорить с вами; ибо идёт князь мира сего, и во Мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца и, как заповедал Мне Отец, так и творю.

Толкование

Нужно понимать выражение Иисуса: «Мир Мой даю вам». Если народы воюют друг с другом, мы молим Предвечного Отца о мире как о прекращении смертоносной жестокости, человеческих страданий и вопиющей несправедливости. Однако мир, обещанный Иисусом, иной: это отсутствие не межгосударственных конфликтов, а греха. Мир Христа пребывает в светлом, смиренном сердце, очищенном Божьей благодатью; он дарует внутренний покой, исходящий не от человека или текущих ситуаций, а свыше. Мир Христов – это пребывание в постоянном присутствии Божьем, под взглядом Спасителя, когда тяжело, стыдно и даже «непосильно» грешить. Мы должны молиться о таком мире! Мир в сердцах и мир между странами – это бесценный дар Божий, предвкушение Царства Христова, и о нем Церковь возносит неустанные прошения.