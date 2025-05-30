Литургические чтения: 2 ИЮНЯ. Понедельник VII недели Пасхи

«Христос не далеко, Он всегда в общении с нами. Не существует такого аспекта в Его Божественно-человеческой личности, который не мог бы стать для нас местом спасения и счастья. Посредством благодати молитвы и благодаря Святому Духу, наставнику, каждое мгновение земной жизни Иисуса может стать для нас реальностью, происходящей в наше время» (Папа Франциск, Общая аудиенция 28.04.2021).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 19,1-8

Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал им: во что же вы крестились? Они отвечали: во Иоанново крещение. Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по нём, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И, когда Павел возложил на них руки, нисшёл на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около двенадцати. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал три месяца, беседуя и удостоверяя о Царствии Божием.

Толкование

Когда Павел прибыл в Ефес (крупный город на территории современной Турции), он обнаружил, что практика покаянного крещения Иоанна Крестителя достигла и этих мест. Поистине поразительным было распространение этого первого покаянного возвещения Крестителя! Значит, некоторые люди в Ефесе поверили пророчествам того далекого иудейского проповедника, который ел саранчу и носил одежду из верблюжьей шерсти, и, очевидно, ждали Мессию, о котором было возвещено. В Ефес пришел не Учитель из Назарета, а Павел, который возвестил им о Святом Духе. Эти люди подготовили себя покаянием, очистились, сделали почву своих душ плодородной. Когда же на них снизошел Святой Дух, они сразу же явили Его плоды и стали пророчествовать, проявляя дары Духа Божьего. Это применимо и к нам, которые давно уже крещены: именно покаяние, очищение, пост подготавливают душу к проявлению Святого Духа и Его харизм. Это еще раз подтверждает, что мистика и аскетика должны всегда идти рука об руку и никогда не разделяться.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 16,29-33

В то время: Ученики сказали Иисусу: вот, теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что Ты знаешь всё и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. Посему веруем, что Ты от Бога исшёл. Иисус отвечал им: теперь веруете? Вот, наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону и Меня оставите одного; но Я не один, потому что Отец со Мною. Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир.

Толкование

В сегодняшнем отрывке из Евангелия от Иоанна мы встречаем два важных утверждения Иисуса, произнесенные на Тайной вечере. Первое: Иисус заявляет, что Он никогда не бывает один, даже когда Его оставляют друзья. Его бытие основано на взаимоотношениях, и Он абсолютно соединен с Небесным Отцом. Второе: когда нас со всех сторон постигают скорби, мы не должны отчаиваться. Почему? Потому что – если мы пребываем во Христе – мы уже причастны Его победе над миром. Ведь Он Сам сказал: «Я победил мир!» (Ин 16,33), и глагол стоит не в будущем времени: «Я одержу победу», а в прошедшем: «Я победил». Это утвержденный факт, свершившееся событие. Итак, если мы во Христе, то никогда не остаемся одни. Чувства переходящи, тогда как уверенность в присутствии Христа – тверда как скала, при условии, что мы пребываем в благодати Божией. Будем же заботиться о том, чтобы не грешить, и не удаляться от Божьей благодати. Ведь именно грехом мы добровольно отделяем себя от Божественного Друга и, увы, становимся по-настоящему одинокими и уязвимыми для врага.