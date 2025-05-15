Литургические чтения: 19 МАЯ. Понедельник V недели Пасхи

«Дух Святой дает не только способность надеяться, но и позволяет быть сеятелями надежды, быть вместе с Ним и благодаря Ему ‘параклитами’, утешителями и защитниками братьев. Если человек сеет горечь и сомнения, то он не христианин. Сейте надежду: сейте повсюду елей надежды, благоухание надежды, а не уксус горечи и отчаяния» (Папа Франциск, Общая аудиенция 31.05.2017).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 14,5-18a

В те дни: Когда язычники и Иудеи со своими начальниками устремились на Павла и Варнаву, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнав о сем, удалились в Ликаонские города Листру и Дервию и в окрестности их; и там благовествовали. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа: стань на ноги твои прямо. И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: боги в образе человеческом сошли к нам. И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам волов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но Апостолы Варнава и Павел, услышав о сем, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили: мужи! что вы это делаете? И мы – подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу Живому, Который сотворил небо и землю, и море, и всё, что в них; Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищею и веселием сердца наши. И, говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы.

Толкование

Вот типичный пример непонимания: изумляться чуду и не видеть в нем деяния Бога, желающего обращения сердец. Говорят, что то же самое произошло со святым Падре Пио: зная, что он «угадывает» происходящее, однажды к нему явился парень и попросил назвать выигрышную комбинацию в лотерее. Представьте себе реакцию святого из Гаргано! Но Господь допускает такие случаи, чтобы наставлять невежд. Падре Пио объяснил этому человеку, что он не фокусник, не экстрасенс, а всего лишь бедный человек, который молится Богу, и вовсе не о лотерее, а об обращении сердец. Чудо – это всегда знак чего-то другого. Поэтому хорошо, что и сегодня в Церкви происходят чудеса, и хорошо, если бы их было больше, ибо Церковь должна оставаться харизматичной. Однако все должно быть направлено на вечное спасение, на очищение сердец и открытие их для присутствия воскресшего Христа в нашей жизни.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 14,21-26

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам. Иуда – не Искариот – говорит Ему: Господи! что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру? Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдёт слово Моё; и Отец Мой возлюбит его, и мы придём к нему и обитель у него сотворим. Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же, которое вы слышите, не есть Моё, но пославшего Меня Отца. Сие сказал Я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлёт Отец во имя Моё, научит вас всему и напомнит вам всё, что Я говорил вам.

Толкование

Иуда Фаддей задает вопрос, но Господь, кажется, не отвечает. «Почему Ты должен явить Себя нам, а не другим?» – спрашивает апостол. Иисус отвечает, что все заключается в любви, с которой Его принимают люди, иначе все останется бесплодным. Поэтому Господь просит, чтобы Его любили, а не восхищались или аплодировали, ибо любовь – это полное участие. Зададимся вопросом: много ли сегодня тех, кто любит Иисуса всем сердцем, всей душой и всем своим существом? Ведь именно здесь кроется секрет святости и истинного счастья. Мы любим не для того, чтобы получить что-то еще, а потому, что реализуем все свои силы, даже если это сопряжено с болью. Любовь – смысл человеческого существования: мы пришли на свет, чтобы любить и быть любимыми. Все это знают, но, возможно, ищут любовь не там, где нужно. Господь Иисус Христос явил Себя миру, и у нас множество доказательств Его существования, сострадания, милосердия и бесконечной доброты. Теперь нам предстоит ответить безусловной любовью, ибо у любви нет границ. Не будем же отворачиваться от безграничной любви Бога, умершего и воскресшего ради нашего вечного спасения.