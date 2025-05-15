Литургические чтения: 18 МАЯ. V воскресенье Пасхи

«Иисус возлюбил нас первым, несмотря на наши человеческие слабости и ограничения, чтобы мы были достойными Его безграничной любви. Оставляя новую заповедь, Иисус просит, чтобы мы любили друг друга не только и не столько нашей любовью, но Его любовью, которую изливает в наши сердца Святой Дух, когда мы Его призываем с верой» (Папа Франциск, Angelus 19.05.2019).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 14,21-27

В те дни: Павел и Варнава обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию. И, проповедав слово Господне в Пергии, сошли в Атталию; а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали всё, что сотворил Бог с ними и как Он отверз дверь веры язычникам.

Толкование

После первого апостольского путешествия в регионы, в настоящее время находящиеся в Турции, Павел и Варнава возвращаются в Антиохию, и дают отчет членам этой Церкви. Они полны воодушевления, ведь везде, где они проповедовали, Евангелие было принято и создавались первые христианские общины. Подумать только, они отправились в путь без всяких средств, богатые лишь своей верой и надеждой на Бога! Церковь созидает Святой Дух, и Ему нужны люди смелые и полностью готовые к работе. Павел и Варнава не скрывают трудностей, предупреждая первых христиан, что их ждут скорби. Этому часто учил Господь Иисус: в Царство входят сквозь узкие врата. Было бы ошибкой преуменьшать испытания и страдания, ведь быть христианином – значит бороться с силами зла и готовиться победить зло добром. Святой Дух не ограждает от испытаний: Он побуждает преодолевать их с помощью Божественной силы воскресшего Христа.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Откр 21,1-5

Я, Иоанн, увидел новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий на престоле: се, творю всё новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны.

Толкование

Нужно представить жизнь в Раю, чтобы утешить себя и лучше понять горести нынешнего времени. В Откровении сказано, что вечная жизнь имеет как общинное, так и личное измерение. Общинная – потому речь идет о граде Новом Иерусалие. Обычный город полон улиц, зданий, магазинов, школ, общественных парков, движущихся и взаимодействующих людей. В небе мы будем вместе иначе, чем здесь на земле, но будем пребывать вместе. Более того, такой город подобен духовной невесте, украшенной для жениха Иисуса. Кроме того, там не будет никакого зла, плача и слез, ибо все будет обновлено. Между настоящей и будущей жизнью есть преемственность, однако все зло мира сего навсегда исчезнет.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 13,31-33a.34-35

Когда Иуда вышел из горницы, Иисус сказал: Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нём. Если Бог прославился в Нём, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре прославит Его. Дети! недолго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и, как сказал Я Иудеям, что, куда Я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.

Толкование

Иуда Искариот встает и уходит, готовясь предать Господа синедриону. В этот самый момент Иисус говорит о грядущей славе и любви, которая будет отличать учеников. Обстановка драматична, но Христос не погружается в печальные размышления: Он знает, что предательство, пленение, смерть предопределены, но Божественная любовь восторжествует. Господь страдает, но в то же время говорит о цене столь высокого выкупа – о любви. Он умер, погрузившись в боль, и воскрес, чтобы даровать нам Свой Дух; любя друг друга, мы даем Богу возможность жить среди нас. Быть христианином – это значит войти в смерть Христа и воскреснуть вместе с Ним к новой жизни, а новая жизнь – это братская любовь. Подлинная христианская община состоит из людей, любящих друг друга, служащих друг другу, жертвующих собой ради блага другого. Безусловно, Господь живет и действует там. Только такая община привлекает души и убеждает их в том, что жить друг для друга – это всегда самое прекрасное, что мы можем сделать.