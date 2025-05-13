Литургические чтения: 17 МАЯ. Суббота IV недели Пасхи

«Святой Дух учит нас, что именно Бог “делает дело”. Мы делаем немного, но именно Он “творит дело” Церкви, и молитва ведет Церковь вперед» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 10.05.2020).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 13,44-52

В следующую субботу почти весь город собрался слушать слово Божие. Но Иудеи, увидев народ, исполнились зависти и, противореча и злословя, сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: вам первым надлежало быть проповедану слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедал нам Господь: «Я положил Тебя во свет язычникам, чтобы Ты был во спасение до края земли». Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. И слово Господне распространялось по всей стране. Но Иудеи, подстрекнув набожных и почётных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонение на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, отрясши на них прах от ног своих, пошли в Иконию. А ученики исполнялись радости и Духа Святого.

Толкование

Какой же беспорядок вносит зависть! Сначала иудеи встретили слова Павла и Варнавы с некоторой благосклонностью и интересом (см. Деян 13,42-43), но затем, видя, что успех этих новых проповедников растет, решили заставить их замолчать и изгнать из города, как бы говоря: «Пока мы держим все под контролем, все хорошо, но если это зайдет слишком далеко, то мы больше не сможем этого вытерпеть». Для них положение или привилегии человека важнее истины и учения. Согласно их мировоззрению Мессия не должен вызывать излишнего беспокойства и лишать уютного комфорта. Что ж, Господь пришел в мир, чтобы обратить его. «Христианство – это беспокойство, – пишет Сёрен Кьеркегор, – беспокойство вечности». Следовать за Христом – значит не делать расчетов и быть готовым потерять все, даже возможный престиж и положение в обществе. Результатом будет радость, которой пронизана вся Книга Деяний апостольских, которую мы читаем в это пасхальное время. Святой Дух не только дарует свободу, но и помогает христианам испытывать истинную и глубокую духовную радость.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 14,7-14

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его. Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь: «покажи нам Отца»? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит; потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Моё, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. И если чего попросите во имя Моё, Я то сделаю.

Толкование

Иисус – путь, истина и жизнь. Именно через Него можно достигнуть Небесного Отца; Он также и путь, который Отец избрал для того, чтобы достигнуть нас. Если мы не пребываем в Иисусе, то Бог остается безмерно далеким, ибо Его природа безмерно превосходит нашу; но если мы в Боге, то мы творим Его дела, включая чудеса («Верующий в Меня будет делать то же, что и Я, и даже больше», – заверяет Спаситель). Однако мы должны верить, что если мы идем к Отцу, то одновременно Он идет к нам. Мы просим у Него милости, а Он просит нас, чтобы мы накрепко соединили себя с жизнью Иисуса, с Его крестной жертвой ради спасения мира.