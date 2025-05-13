Литургические чтения: 16 МАЯ. Пятница IV недели Пасхи

«В дни испытаний и невзгод мы должны хорошо помнить, что наша вера в Иисуса и в то, что Он приготовил нам место на небесах, – это лучшее лекарство от страха» (Папа Франциск, Regina Caeli 10.05.2020).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 13,26-33

В те дни: Павел, прибыв в Антиохию Писидийскую, сказал в синагоге: Мужи братия, дети рода Авраамова, и боящиеся Бога между вами! вам послано слово спасения сего. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав Его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу. И, не найдя в Нём никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить Его. Когда же исполнили всё написанное о Нём, то, сняв с древа, положили Его во гроб. Но Бог воскресил Его из мёртвых. Он в продолжение многих дней являлся тем, которые вышли с Ним из Галилеи в Иерусалим и которые ныне суть свидетели Его перед народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано: «Ты Сын Мой: Я ныне родил Тебя».

Толкование

Суть проповеди Павла и первых апостолов неизменна: воскресение Иисуса из мертвых. Все остальное исходит из этого факта. Почему они были так настойчивы? Ибо если Иисус воскрес из мертвых, Он жив, а это значит, Он где-то и что-то делает. Живой человек всегда действует, взаимодействует, вмешивается, дает и принимает. Поэтому Иисуса нужно искать. В истинных и сокровенных отношениях с Ним мы получаем благодатный дар Его Духа, Который является третьей ипостасью Пресвятой Троицы. Если же Христос не воскрес из мертвых, тогда он просто выдающийся человек, который учил чему-то великому, но не сделал ничего по-настоящему решающего. Сёрен Кьеркегор пишет: «Истинное подражание возникает не от того, что человек проповедует: “Вы должны подражать Христу”, а от того, что он проповедует, что Христос сделал для него лично. Если человек по-настоящему глубоко чувствует это великолепие, то подражание непременно последует».

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 14,1-6

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: «Я иду приготовить место вам». И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я. А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете. Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идёшь; и как можем знать путь? Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.

Толкование

В христианстве настоящей и великой новизной является сам Иисус. В других религиях тоже учат добру и благожелательности (например, в буддизме); в других местах учат поклоняться божеству, рекомендуют вести праведную нравственную жизнь. Эти установки, какими бы благородными и справедливыми они ни были, не являются отличительной чертой христианства. Богослов Владимир Соловьев пишет: «Если мы рассмотрим все теоретическое и все нравственное содержание учения Христа, находящееся в Евангелии, то единственным новым, специфически отличным от всех других религий, будет здесь учение Христа о Себе Самом, указание на Себя Самого как на живую воплощенную истину. “Я есмь путь, Истина и жизнь: верующий в меня имеет жизнь вечную”». Итак, если Иисус – путь, то нужно смело идти по нему, то есть верить и любить Иисуса превыше всего. Более того, Он заверяет, что для нас приготовлены места на небесах. Мы подобны ученикам из Эммауса, сопровождающих Иисуса к цели, которая есть Сам Иисус. В этом случае путешествие становится более легким, ведь мы идем не одни.