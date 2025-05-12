Литургические чтения: 15 МАЯ. Четверг IV недели Пасхи

«Иисус учит: путь христианина – это путь служения. Христианин живет ради того, чтобы служить, а не для того, чтобы ему служили. Это правило стоит того, чтобы посвятить ему всю жизнь» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 26.04.2018).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 13,13-25

Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нём прибыли в Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу в день субботний, сели. После чтения закона и пророков, начальники синагоги послали сказать им: мужи братия! если у вас есть слово наставления к народу, говорите. Павел, встав и дав знак рукою, сказал: Мужи Израильтяне и боящиеся Бога! послушайте. Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле Египетской, и мышцею вознесённою вывел их из неё; и около сорока лет времени питал их в пустыне. И, истребив семь народов в земле Ханаанской, разделил им в наследие землю их. И после сего, около четырёхсот пятидесяти лет, давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет сорок. Отринув его, поставил им царём Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: «нашёл Я мужа по сердцу Моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения Мои». Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Перед самым явлением Его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу Израильскому. При окончании же поприща своего Иоанн говорил: «за кого почитаете вы меня? я не тот; но вот, идёт за мною, у Которого я недостоин развязать обувь на ногах».

Толкование

Вечные истины порой крепко связаны с историческими фактами. Это было особенно верно для Израиля, который никогда не отделял Всевышнего в Его сущности от дел, которые Он совершил для Своего народа. В Израиле атеизма не существовало, ибо все знали, что Бог сделал для них, начиная с Авраама и заканчивая царями и пророками. Апостол Павел верен этой традиции и рассказывает единоверцам о том, что они сами прекрасно знали. Но в конце наносит удар: один из потомков царя Давида был признан устами Предтечи долгожданным Спасителем Израиля. Теперь нужно было сделать выбор: довериться священной истории, ведущей к Христу, или отвергнуть откровение, закрыться от истины и считать пророчество Иоанна Крестителя ложным. Этот метод хорош и для нас: мы можем говорить о личных отношениях с Богом, но также можем прийти к христианскому провозглашению, рассказывая о великих делах, совершенных Богом через факты. В Церкви – тысячи святых свидетелей.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 13,16-20

После омовения ног учеников Иисус сказал: Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю; Я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: «едящий со Мною хлеб поднял на Меня пяту свою». Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это Я. Истинно, истинно говорю вам: принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает; а принимающий Меня принимает Пославшего Меня.

Толкование

Иисус призывает апостолов омывать ноги другим. Этот жест означает считать себя слугой всех, жить для других, склоняться до земли, чтобы сделать свидетельство веры достоверным. Иисус посылает в мир не героев или сверхлюдей, а слуг, преисполненных любви, которые горячо желают проводить свое время, рассказывая об Иисусе, зажигать сердца, возвещая надежду, показывать путь на небеса, изгонять бесов. Эти смиренные слуги отправились в путь без денег и средств и за короткое время «завоевали» весь мир. Не было никаких пастырских планов, маршей мира, симпозиумов или богословских курсов, но мир увидел мужчин, женщин, детей и стариков, полных милосердия, отдающих себя в распоряжение других, служащих, любящих, воспевающих хвалу Богу, жертвующих собой в кровавом мученичестве, дабы утвердить воскресение Господа. Иисус был их великой любовью, они не хотели слышать ничего другого. Однако они помнили, что Господь сказал им: «Я называю вас не рабами, а друзьями». Они чувствовали себя друзьями Христа, и в этом была их радость; они не желали ничего другого.