Литургические чтения: 14 МАЯ. Св. Матфий, апостол

«Давая нам новую заповедь, Иисус просит, чтобы мы любили друг друга не только и не столько своей, человеческой любовью, но Его любовью, которую вливает в наши сердца Святой Дух, когда мы Его призываем с верой. Лишь так мы сможем любить друг друга так, как Он возлюбил нас, то есть безмерно больше. Ибо Господь любит нас гораздо больше, чем мы сами себя» (Папа Франциск, Regina Caeli 19.05.2019).

Удивительна история Матфия, призванного стать одним из Двенадцати: согласно Книге Деяний апостольских, около ста двадцати учеников собрались, чтобы выбрать замену Иуде. После молитвы, в которой они просили Бога исполнить Его волю, был брошен жребий между двумя кандидатами: так был избран новый апостол, Матфий. Он был одним из тех, кто сопровождал апостолов в их странствиях с Иисусом. В сцене его призвания есть особый аспект, который остается неизменным на протяжении всей истории христианства: «Первое призвание произошло, когда Церковь была едина и молилась» (Бенедикт XVI). Церковь создана Господом, и именно Он является ее единственным Пастырем.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 1,15-17.20-26

В те дни Пётр, став посреди учеников, сказал, – было же собрание человек около ста двадцати: мужи братия! Надлежало исполниться тому, что в Писании предрёк Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего. В книге же Псалмов написано: «да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нём»; и: «достоинство его да приимет другой». Итак надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во всё время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознёсся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия. И помолились и сказали: Ты, Господи, Сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал принять жребий сего служения и Апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в своё место. И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к одиннадцати Апостолам.

Толкование

Апостолов должно быть двенадцать, как двенадцать колен Израилевых. Вместо Иуды выбирают другого, и характеристика, которой должен обладать кандидат, особая: от него не требуется быть святым (хотя после Иуды это было бы необходимо!), не требуется быть ученым или наставником, не требуется иметь дар молитвы или чего-то сверхъестественного. Будущий апостол должен был присутствовать с апостолами с самого начала (с крещения Иоанна) и верно следовать за Господом до момента Его вознесения на небо, то есть до конца. По сути, от него требуется верность. И хотя даже Петр не был верен на сто процентов, и в дни Страстей Господних у него случались падения, в любом случае требуется простое присутствие на протяжении всей публичной жизни Иисуса. Верность имеет первостепенное значение! И действительно, если поразмыслить, она оказывается самым необходимым. Ведь мы тоже склонны доверять тем, кто верен, а не тем, кто очень талантлив и образован, но на чье постоянство нельзя положиться.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 15,9-17

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдёте, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам всё, что слышал от Отца Моего. Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Моё, Он дал вам. Сие заповедаю вам, да любите друг друга.

Толкование

Поверить в то, что человек любим Богом, гораздо сложнее, чем полюбить Бога. Причина проста. Сказать «я люблю Бога» ничего не стоит, ибо Всевышний невидим и Его действия также часто проходят незаметно для глаз. Зато мы знаем, что значит быть любимым. Тот, кто любит, думает о любимом, делает все, чтобы доставить ему радость, видеть его счастливым; он оказывает знаки внимания. Величие христианства заключается именно в том, чтобы верить в то, что мы любимы Богом. Тогда потребность ответить на эту любовь придет спонтанно, и путь к этому указан в этом Евангелии: любить своих братьев, людей, ближнего. Охватывая любовью людей, мы испытываем любовь к Богу. Милосердие христианина не имеет границ, это непрерывный поток, круговое движение: мы знаем, что Бог любит нас, мы дышим Его благодатью, и это побуждает любить ближних.