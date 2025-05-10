Литургические чтения: 14 МАЯ. Св. Матфий, апостол
Удивительна история Матфия, призванного стать одним из Двенадцати: согласно Книге Деяний апостольских, около ста двадцати учеников собрались, чтобы выбрать замену Иуде. После молитвы, в которой они просили Бога исполнить Его волю, был брошен жребий между двумя кандидатами: так был избран новый апостол, Матфий. Он был одним из тех, кто сопровождал апостолов в их странствиях с Иисусом. В сцене его призвания есть особый аспект, который остается неизменным на протяжении всей истории христианства: «Первое призвание произошло, когда Церковь была едина и молилась» (Бенедикт XVI). Церковь создана Господом, и именно Он является ее единственным Пастырем.
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 1,15-17.20-26
В те дни Пётр, став посреди учеников, сказал, – было же собрание человек около ста двадцати: мужи братия! Надлежало исполниться тому, что в Писании предрёк Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего. В книге же Псалмов написано: «да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нём»; и: «достоинство его да приимет другой». Итак надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во всё время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознёсся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия. И помолились и сказали: Ты, Господи, Сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал принять жребий сего служения и Апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в своё место. И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к одиннадцати Апостолам.
Толкование
Апостолов должно быть двенадцать, как двенадцать колен Израилевых. Вместо Иуды выбирают другого, и характеристика, которой должен обладать кандидат, особая: от него не требуется быть святым (хотя после Иуды это было бы необходимо!), не требуется быть ученым или наставником, не требуется иметь дар молитвы или чего-то сверхъестественного. Будущий апостол должен был присутствовать с апостолами с самого начала (с крещения Иоанна) и верно следовать за Господом до момента Его вознесения на небо, то есть до конца. По сути, от него требуется верность. И хотя даже Петр не был верен на сто процентов, и в дни Страстей Господних у него случались падения, в любом случае требуется простое присутствие на протяжении всей публичной жизни Иисуса. Верность имеет первостепенное значение! И действительно, если поразмыслить, она оказывается самым необходимым. Ведь мы тоже склонны доверять тем, кто верен, а не тем, кто очень талантлив и образован, но на чье постоянство нельзя положиться.
ЕВАНГЕЛИЕ Ин 15,9-17
В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдёте, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам всё, что слышал от Отца Моего. Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Моё, Он дал вам. Сие заповедаю вам, да любите друг друга.
Толкование
Поверить в то, что человек любим Богом, гораздо сложнее, чем полюбить Бога. Причина проста. Сказать «я люблю Бога» ничего не стоит, ибо Всевышний невидим и Его действия также часто проходят незаметно для глаз. Зато мы знаем, что значит быть любимым. Тот, кто любит, думает о любимом, делает все, чтобы доставить ему радость, видеть его счастливым; он оказывает знаки внимания. Величие христианства заключается именно в том, чтобы верить в то, что мы любимы Богом. Тогда потребность ответить на эту любовь придет спонтанно, и путь к этому указан в этом Евангелии: любить своих братьев, людей, ближнего. Охватывая любовью людей, мы испытываем любовь к Богу. Милосердие христианина не имеет границ, это непрерывный поток, круговое движение: мы знаем, что Бог любит нас, мы дышим Его благодатью, и это побуждает любить ближних.