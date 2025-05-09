Литургические чтения: 13 МАЯ. Пресвятая Дева Мария Фатимская

«Иисус – наш единственный Пастырь, Который говорит с нами, прекрасно знает нас, дает вечную жизнь и защищает. Мы – Его единственная паства, и от нас требуется лишь стараться внимать Его голосу, в то время как Он с любовью изучает искренность наших сердец. Из этой непрерывной близости с нашим Пастырем, из этой беседы с Ним исходит радость следования за Ним, и мы позволяем Ему вести нас к полноте вечной жизни» (Папа Франциск, Regina Coeli 12.05.2019).

Вспомним благословенный день 13 мая 1917 года, когда Богородица в Фатиме явилась трем маленьким детям-пастушкам, по ярким воспоминаниям одной из них, провидицы Лусии: «Когда мы с Жасинтой и Франсишку играли на склоне Кова-да-Ирия, сооружая небольшую стену вокруг куста, мы вдруг увидели что-то вроде вспышки молнии. “Нам лучше пойти домой, – сказала я своим кузенам, – это молния, наверное, скоро будет гроза”. Мы начали спускаться по склону, подгоняя овец к дороге. Когда мы дошли примерно до половины склона, почти до большого дуба, который там стоял, мы увидели еще одну вспышку молнии и, сделав несколько шагов, увидели над дубом Госпожу, одетую во все белое, ярче солнца, распространяющую свет ярче и сильнее, чем хрустальный бокал с кристально чистой водой, пересеченной лучами палящего солнца. Мы остановились, удивленные явлением. Мы были так близко, что погрузились в свет, который Ее окружал или который Она рассеивала. Возможно, на расстоянии полутора метров, больше или меньше. Затем Богородица сказала нам: “Не бойтесь. Я не причиню вам вреда”. “Откуда ты?” – спросила я Ее. “Я с небес”. “И что тебе нужно от меня?” “Я пришла попросить тебя приходить сюда в течение шести месяцев подряд, 13-го числа, в это же время. Тогда я расскажу тебе, кто я и чего хочу. Затем я вернусь сюда в седьмой раз”. “И я тоже попаду на небо?” “Да, ты попадешь туда”. “А Жасинта?” “И она тоже”. “А Франсишку?” – “Тоже, но он должен много молиться Розарием. Хотите ли вы принести себя в жертву Богу, чтобы вынести все страдания, которые Он пожелает вам послать, в знак возмещения грехов, которыми Он оскорблен, и в молитве об обращении грешников?” “Да, хотим”. “Тогда вам придется много страдать, но благодать Божья будет вашим утешением”. Именно в тот момент, произнося эти последние слова, Она впервые раскрыл свои руки, сообщая нам свет, столь интенсивный, своего рода отражение, которое исходило из них и проникало в самые глубины наших душ, заставляя нас видеть себя в Боге, Который был этим светом, более ясно, чем мы видим себя в самом лучшем из зеркал. Затем, по сокровенному побуждению, также донесшемуся до нас, мы упали на колени и повторили от всего сердца: “Пресвятая Троица, я поклоняюсь Тебе. Боже мой, Боже мой, я люблю Тебя в Пресвятом Таинстве”. После первых мгновений Богородица добавила: “Каждый день читайте Розарий, чтобы добиться мира во всем мире и прекращения войн”. Затем Она начала безмятежно подниматься, возносясь в направлении Востока, пока не исчезла».

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 11,19-26

В те дни: Рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме Иудеев. Были же некоторые из них Кипряне и Киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили Еллинам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу. Дошёл слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошёл в Тарс искать Савла и, найдя его, привёл в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей; и ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами.

Толкование

Прекрасен образ Варнавы. Он был первым «миссионером» Церкви, потому что оставил все в Иерусалиме и отправился в большой город (Антиохию, на территории современной Турции), чтобы заботиться о первых христианах. В Антиохии он первым открыл двери для крещеных из язычества и объединил их с теми, кто – как и он – родился в иудаизме, а затем стал христианином. Мы знаем, как трудно это было сделать. Кроме того, он был единственным, кто помнил Савла, который после своего обращения был заключен в Тарсе и ждал, что кто-то скажет ему, что делать. Варнава единолично организовал христианскую общину, которая стала важнейшей точкой опоры для ранней Церкви после того, как Иерусалим был разрушен римлянами и пришел в запустение (в 70 году н.э.). В чем секрет? Варнава был скромен, исполнен Святого Духа и веры. Церковь в её паломничестве активно сопровождают не столько пастырские планы, сколько святые, которые позволяют Богу трудиться в них.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 10,22-30

Настал в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом. Тут Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе держать нас в недоумении? если Ты Христос, скажи нам прямо. Иисус отвечал им: Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите; ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец – одно.

Толкование

Иудеи не желают верить Иисусу, что Он Мессия. Они прекрасно знают: если поверить Ему, это значит, что они должны будут следовать за Ним, делать то, что Он говорит, отказаться от своих предубеждений, стать добрым и милосердным, – то есть, делать все то, чего они ни в малейшей степени не желают. И они также обвиняют Господа: «Доколе Ты будешь держать нас в неведении?». Они обвиняют Иисуса в неясности, но вера требует доверия и упования. Бог дает знаки, но никого не принуждает, ибо любовь свободна и предполагает полное доверие. Эти знаки есть и сегодня, в Церкви. Например, Падре Пио, который жил пятьдесят лет с ранами стигматов на руках и ногах, которые не заживали и постоянно кровоточили; Пресвятые Дары, которые становятся живой плотью и остаются таковыми на протяжении веков (евхаристическое чудо в Ланчано), и многие другие чудеса, которые происходят на наших глазах. Эти знаки так ясны, так очевидны. И все же те, кто не хочет верить, продолжают не верить. На самом деле, величайшими знамениями являются не чудеса, а святые, – те, кто целиком изменил свою жизнь. Именно они неизменно сопровождают Церковь и побуждают души открыться Богу; именно они потрясают своим свидетельством, открывая истинную веру.