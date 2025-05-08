Литургические чтения: 12 МАЯ. Понедельник IV недели Пасхи

«Голос Божий никогда не обещает радости за полцены: он призывает выйти за пределы нашего эго, чтобы обрести истинное добро и мир. Будем же помнить: зло никогда не дает покоя, оно сначала внушает непреодолимое желание, а затем оставляет горечь разочарования. Зло действует именно так» (Папа Франциск, Regina Caeli 03.05.2020).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 11,1-18

В те дни: Услышали Апостолы и братия, бывшие в Иудее, что и язычники приняли слово Божие. И когда Пётр пришёл в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: ты ходил к людям необрезанным и ел с ними. Пётр же начал пересказывать им по порядку, говоря: в городе Иоппия я молился, и в исступлении видел видение: сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла спускаемое с неба, и спустилось ко мне. Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных, зверей, пресмыкающихся и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне: «встань, Пётр, заколи и ешь». Я же сказал: «нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои». И отвечал мне голос вторично с неба: «что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было трижды, и опять поднялось всё на небо. И вот, в тот самый час три человека стали перед домом, в котором я был, посланные из Кесарии ко мне. Дух сказал мне, чтобы я шёл с ними, ничуть не сомневаясь. Пошли со мною и сии шесть братьев, и мы пришли в дом того человека. Он рассказал нам, как он видел в доме своём Ангела, который стал и сказал ему: «пошли в Иоппию людей и призови Симона, называемого Петром; он скажет тебе слова, которыми спасёшься ты и весь дом твой». Когда же начал я говорить, сошёл на них Дух Святой, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: «Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Выслушав это, они успокоились, и прославили Бога, говоря: видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь.

Толкование

Петр больше других сомневался в том, что с язычниками можно говорить об Иисусе. Именно поэтому сон о скатерти достается ему, а не другим апостолам. Более того, как только Петр начинает говорить с незнакомцами, которые еще ничего не знали о Христе, происходит сошествие Святого Духа. Поэтому Петр понимает, что был неправ. Он первым убеждается и его слова становятся убедительными. Апостол говорит со своими друзьями, которые не признавали, что Святой Дух – для всех, и в итоге они успокаиваются и прославляют Бога. Святой Дух универсален, ибо Слово Божье охватывает все сущее и желает спасения каждому. Не мы указываем Богу, что Он должен делать, но именно мы должны быть готовы прославить Его спасительное деяние. Наша вера будет убедительной, если первыми обращенными будем мы сами, если в чистоте сердца примем все, что говорит нам Бог. Тогда не мы будем говорить, а Он будет говорить через нас.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 10,1-10

В то время: Иисус сказал фарисеям: Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит через ограду, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовёт своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идёт перед ними; а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус; но они не поняли, что такое Он говорил им. Итак опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило предо Мною, суть воры и разбойники; но овцы не послушали их. Я есмь дверь: кто войдёт Мною, тот спасётся, и войдёт, и выйдет, и пажить найдёт. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.

Толкование

Образ Иисуса как «двери» весьма красноречив. Овцы входят в овчарню, где в безопасности едят и отдыхают. Применительно к нам «пройти через дверь», которая есть Христос, означает слушать и применять в жизни Его учение. Можем выйти (отправиться в мир) через ту же дверь, то есть взять с собой благословение и присутствие Иисуса. Другие лазейки – лжеучители – ведут к погибели; иные учителя не любят нас, но хотят лишь использовать в собственных целях. Христос же, наоборот, приняв за нас смерть на Кресте и воскреснув, Он целиком дарует Себя нам. Каждое утро мы начинает день, проходя через Его дверь: мы совершаем крестное знамение и посвящаем Господу будущие начинания, своих родных и близких, запланированные встречи, дела и т. д. Мы выходим в мир через Него, наполняясь благоуханием Его молитвы, в обществе святых, и можем противостоять любому злому противодействию. Вечером мы снова «входим» в молитвенное единение с сердцем Христа: с благодарением за минувший день мы вверяем Ему свой ночной покой.