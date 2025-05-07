Литургические чтения: 11 МАЯ. IV воскресенье Пасхи

«Власть Иисуса, доброго пастыря, проявляется в служении: ради овец Он отдает Свою жизнь, не требуя ответной жертвы. Такому главе можно доверять. Так и поступают овцы, доверяющие голосу своего пастыря; они знают, что с ним они достигнут добрых пастбищ с сочной травой. Всего лишь один знак, и они следуют за его голосом, слыша в нем дружественное присутствие, сильное и нежное одновременно, которое направляет, охраняет, утешает и исцеляет» (Папа Франциск, Regina Caeli 07.05.2017).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 13,14.43-52

В те дни: Павел и Варнава, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу в день субботний, сели. Когда же собрание было распущено, то многие Иудеи и чтители Бога, обращённые из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. В следующую субботу почти весь город собрался слушать слово Божие. Но Иудеи, увидев народ, исполнились зависти и, противореча и злословя, сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: вам первым надлежало быть проповедану слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедал нам Господь: «Я положил Тебя во свет язычникам, чтобы Ты был во спасение до края земли». Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. И слово Господне распространялось по всей стране. Но Иудеи, подстрекнув набожных и почётных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонение на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, отрясши на них прах от ног своих, пошли в Иконию. А ученики исполнялись радости и Духа Святого.

Толкование

Израиль – народ Божий, но пророки (особенно Исайя и Иеремия) неоднократно возвещали, что спасение предназначено для всех народов, а не только для маленького царства израильтян. «Итак идите, научите все народы» (Мф 28,19), – говорит Господь Иисус. И в Антиохии Писидийской язычники радушно приняли Павла и Варнаву. «Почти весь город собрался», – говорится в сегодняшнем отрывке. Определенно, это был успех. Услышав, что два апостола будут обращаться только к ним, а не к иудеям, народ настолько воодушевился, что с радостью открылся к истинной вере. Уверовать в Христа – значит вдохнуть новый воздух: свободы, победы, света и мира. Язычники нуждались именно в этом. Обуреваемые гордыней и завистью иудеи устроили тайный заговор и привлекли к нему нескольких влиятельных людей, которые добились своего и изгнали апостолов со своей территории. Но их усилия были тщетны: семя попало в благоприятную почву и пустило корни. Зависть порождает смерть, а свобода Божьих детей – жизнь.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Откр 7,9.14b-17

Взглянул я, Иоанн, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племён и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И один из старцев сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и Сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной: ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод; и отрёт Бог всякую слезу с очей их.

Толкование

В вечном Царстве блаженных мученики получают награду за свою верность и наслаждаются благословенным присутствием Иисуса. Действительно, мученики похожи на Него, ибо Сам Господь принял мученическую смерть на Кресте Голгофы. Мученик впечатляющим образом уподобляется Христу. Но есть не только кровавое мученичество подвижников ранней Церкви: их «безмерное множество», ибо среди них есть и верные свидетели веры, которые терпят жестокое обращение и унижения за имя Иисуса («мученик» означает свидетель). Все они омыты кровью Агнца, и это великая весть, ибо эта форма мученичества – наш хлеб насущный. Блаженны мы!

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 10,27-30

В то время: Иисус сказал: Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец – одно.

Толкование

Сегодняшнее Евангелии подтверждает, что мы находимся в руках Небесного Отца. Те, кто верен единственному истинному пастырю Иисусу и Церкви, находятся в безопасности, ибо они укоренены на нерушимой скале. Конечно, мы грешники, но Иисус пришел, чтобы освободить людей от греха, и каждый акт обращения человека – это духовный прыжок с земли в объятия Бога. Мы пребываем в сердце Пресвятой Троицы, и это непостижимая тайна. «Любовь нуждается лишь в том, чтобы ей не сопротивлялись, – писала досточтимая Слуга Божья Марта Робен.