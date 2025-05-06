Литургические чтения: 10 МАЯ. Суббота III недели Пасхи

«Петр произносит свое исповедание веры от имени всех апостолов: ‘Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни’ (Ин 6,67). Он не говорит: ‘Куда нам идти?’, но ‘К кому нам идти?’. Из вопроса Петра мы понимаем, что верность Богу – это верность по отношению к тому, с кем мы связываем себя, чтобы идти вместе по единому пути. Это и есть Иисус» (Папа Франциск, Angelus 23.08.2015).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 9,31-42

В те дни: Церкви по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, созидаясь и ходя в страхе Господнем; и, при утешении от Святого Духа, умножались. Случилось, что Пётр, обходя всех, пришёл и к святым, живущим в Лидде. Там нашёл он одного человека, именем Энея, который восемь лет уже лежал в постели в расслаблении. Пётр сказал ему: Эней! исцеляет тебя Иисус Христос; встань с постели твоей. И он тотчас встал. И видели его все, живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу. В Иоппии находилась одна ученица, именем Тавифа, что значит: «серна»; она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Её омыли и положили в горнице. А как Лидда была близ Иоппии, то ученики, услышав, что Пётр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Пётр, встав, пошёл с ними; и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними. Пётр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился, и, обратившись к телу, сказал: Тавифа! встань. И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял её; и, призвав святых и вдовиц, поставил её перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иоппии, и многие уверовали в Господа.

Толкование

Петр действует здесь совсем не так, как поступал в подобных ситуациях Иисус. Чтобы сотворить чудо, Господь обычно требовал от больного веры: в Евангелии Он говорил исцеленным «Иди, вера твоя спасла тебя», давая понять, что чудо исцеления (и тела, и сердца) происходит благодаря совпадению силы Бога и веры человека. В случае с Петром парализованный Эней ни о чем не просит, равно как плачущие вдовы не умоляют Петра вернуть к жизни их подругу Тавифу. Апостол действует, никого ни о чем не спрашивая. Он просто охвачен состраданием и верит, что именно чудо убедит всех собравшихся в том, что сила воскресшего Христа действует в этом смиренном бывшем рыбаке с Галилейского озера. Так, собственно, и происходит: после исцеления Энея говорится, что многие «обратились к Господу», а после воскрешения Тавифы – что «многие уверовали в Господа». Апостол верно исполняет возложенную на него миссию, горячо желая, чтобы все обрели веру в Иисуса и жили ею.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 6,60-69

В то время: Многие из учеников Иисуса говорили: какие странные слова! кто может это слушать? Но Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас? Что же, если увидите Сына Человеческого восходящего туда, где был прежде? Дух животворит; плоть не приносит никакой пользы. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст Его. И сказал: для того-то и говорил Я вам, что никто не может прийти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего. С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал Двенадцати: не хотите ли и вы отойти? Симон Пётр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живого.

Толкование

Иисус никого не удерживает силой. Уверовать вовсе не является делом легким: требуется полное обращение, то, что в греческом языке называется «метанойя», что означает «перемена ума». Христос ожидает радикального выбора: если ты веруешь, то ты пребываешь с Ним, а если отказываешься – можешь уйти. Господь даже как будто провоцирует учеников: «Вы тоже хотите уйти?». Безусловно, у Двенадцати был момент растерянности, но Петр подтверждает собственную веру и веру своих друзей: «Ты Христос, Сын Бога живого». С этим утверждением он останется до конца своих дней, даже если с ним приключатся и падения, и тьма, и искушения. В итоге он подтвердит мученической смертью тот самый ответ: Господи, куда нам идти? Мы пойдем за Тобой повсюду, чтобы непрестанно быть с Тобой. Любой другой путь – неверный, смертельный, даже если мир представляет его как более широкий и удобный. Давайте же и мы будем своей жизнью всегда подтверждать это великое решение Петра: «Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живого».