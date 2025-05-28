Литургические чтения: 1 ИЮНЯ. Вознесение Господне

«Иисус есть Бог и истинный человек, и в Своем человеческом теле Он пребывает на небесах. Христос – наша надежда, наш якорь, и мы сильны этой надеждой, когда смотрим в небеса: там обитает Бог, принявший человеческий облик, – лик Иисуса из Назарета. Он навсегда остается Богом-с-нами и никогда не оставит нас!» (Папа Франциск, Regina Coeli 08.05.2016).

В день Вознесения Господня, спустя сорок дней после Светлой Пасхи, наши взоры устремлены к небу – конечной цели нашего бытия. Этот праздник поистине общий для всех христианских Церквей. Выдающийся итальянский пастырь кардинал Мартини подчёркивал: «Тайна Вознесения открывает конечную цель всего: истории спасения, творения и искупления; она являет смысл человеческого существования, то есть пребывать вместе с Господом, быть народом спасенных, небесным Иерусалимом, где Иисус ныне пребывает вместе с Небесным Отцом. Этот праздник раскрывает тайну земной жизни: дабы господство Христа торжествовало все больше и больше, чтобы Его Царство утверждалось уже сейчас, начиная с Церкви, живого семени Царства Божьего на земле. Современный человек нередко ощущает жизнь как лишенную смысла, порой в цинизме или отчаянии размышляет о своем происхождении “из ничего” и возвращении “в ничто”, видя историю как бессмысленную череду событий. Именно ему Господь, вознесшийся на небо, предлагает полноту смысла жизни и истории – как личной, так и истории народов, тайне смерти и горизонту вечности».

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 1,1-11

Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всём, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознёсся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым, по страдании Своём, со многими верными доказательствами, в продолжении сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием. И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чём вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою; а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознёсшийся от вас на небо, придёт таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо.

Толкование

Увидеть воскресение Господа не было дано никому, однако Его вознесение на небо имело прямых свидетелей – апостолов. Однако это событие не носило грандиозного или зрелищного характера: не было трубного грома, ни сияющих разверстых небес, ни поющего осанну небесного воинства. Просто сказано, что, завершив речь, Иисус вознесся и вскоре скрылся из их поля зрения. Это было простое, почти обыденное действие. В действительности, оно означало не уход с земли на небо, но сокрытие от глаз ради пребывания вместе с нами. Господь не удалился навсегда, Он стал ближе, чем когда-либо. Высшее измерение этой близости – слова Христа из Евангелия от св. Иоанна: «Пребудьте во Мне, и Я в вас» (Ин 15,4). Место воскресшего Господа – именно в этом «в», в душе, освященной благодатью. Потому и вопрошают ангелы: «Что смотрите на небо?». Как бы говоря: обратите взор внутрь, ибо вы сами – небо Божье. Способны ли мы принять эту истину без изумления?

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Евр 9,24-28;10,19-23

Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие, и не для того, чтобы многократно приносить Себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью; иначе надлежало бы Ему многократно страдать от начала мира; Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, и имея великого Священника над домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен Обещавший.

Толкование

Сегодняшний отрывок из Послания к Евреям содержит одно примечательное выражение: в нем говорится, что Иисус «во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение». Второе пришествие Господа является центральным догматом христианской веры и несомненным будущим событием. Однако существуют различные богословские подходы к его пониманию и датировке: некоторые богословы и Отцы Церкви относят второе пришествие исключительно к концу времен. Оно будет сопряжено со Страшным судом, когда Господь будет судить живых и мертвых, и произойдет всеобщее воскресение тел всего человечества. Другие, напротив, предполагают возможность особого пришествия Христа внутри человеческой истории. Это означает установление периода, отличного от нынешнего – времени большего мира и единства как внутри Церкви, так и на всей земле. Этот период порой интерпретируется как предсказанный в Фатиме триумф Непорочного Сердца Марии. Такая вторая интерпретация может находить поддержку именно в приведенных словах из Послания к Евреям: о возвращении Иисуса «не для очищения греха» (что отличает это пришествие от цели первого пришествия, связанного с очищением греха, и от цели Страшного суда) и о том, что это пришествие будет «для ожидающих Его во спасение» – то есть для тех, кто с верой и надеждой взывает к Спасителю.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 24,46-53

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мёртвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечётесь силою свыше. И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью. И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.

Толкование

Несмотря на уход Иисуса, апостолы преисполнены великой радости. Ведь Господь восходит на небо не для того, чтобы оставить их, но чтобы по праву Своей славы соединиться с Небесным Отцом после совершённой Им искупительной жертвы и славного воскресения. Именно этот факт порождает среди учеников настроение ликования и хвалы. Они осознают, что теперь могут найти Его не только в конкретном месте, как раньше (будь то храм или иное пространство), но повсюду – в их домах, в труде, в каждом уголке бытия. Господь скрывает Свое видимое присутствие, ибо через Вознесение Он переходит в новое, окончательное измерение Своего бытия в славе. Там Его прославленная человеческая природа, неразрывно соединенная с Божественной, обретает способность к вездесущности – к пребыванию там, где Он желает быть, а Он желает быть там, где Его любят и ожидают. Таким образом, Вознесение Христа есть не разлука, но утверждение Его вечного и всеобъемлющего присутствия. Именно такое присутствие Он обещал незадолго до ухода: «Се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф 28,20). Оно осуществляется невидимо, в глубине христианской души, через Его Святой Дух: «Пребудьте во Мне, и Я в вас» (Ин 15,4a). Как же мы можем предаваться печали, зная, что Иисус действительно с нами, ближе, чем мы можем себе представить? Как говорил св. Франциск Ассизский, печаль – это зло от диавола, ибо диавол всегда, поистине всегда, пребывает в печали.