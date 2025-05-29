Апостольский нунций в Украине: всегда остаётся молитва

В комментарии для ватиканских СМИ апостольский нунций в Украине поделился размышлениями о злободневности призыва Папы Льва XIV остановить войну в Украине и объединиться в молитве о мире. Архиепископ Кульбокас отметил важность недавнего обмена пленными, подчеркнув сложности, связанные с возвращением гражданских лиц.

О. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Светлана Духович – Град Ватикан

В конце общей аудиенции в среду 28 мая Папа Лев XIV напомнил миру о трагической ситуации жителей Украины, где в последние дни усилились массированные обстрелы гражданских объектов и инфраструктуры. Заверив в своей духовной близости и молитвах о жертвах, Святейший Отец призвал всех объединиться в молитве о мире как в Украине, так и во всех регионах мира, страдающих от войн.

«Слова Папы Льва XIV о ракетных ударах по украинским городам и объектам инфраструктуры, а также его призыв к молитве о мире чрезвычайно важны», – сказал в комментарии для ватиканских СМИ апостольский нунций на Украине архиепископ Висвальдас Кульбокас. – «На четвёртом году войны атаки не ослабевают, а напротив – становятся всё более ожесточёнными. Мы видим, как в последние дни, в том числе в Киеве, обстрелы происходят каждый день, каждую ночь. Ни одна армия мира не способна защититься от столь интенсивных ударов», – отметил прелат, подчёркивая, насколько важен на фоне таких реалий миротворческий призыв Папы. «Сейчас ещё май – месяц, посвящённый молитве Розария, и мне снова вспоминаются слова Пресвятой Девы Марии в Фатиме: “Молитесь, молитесь, молитесь. Молитвой вы победите разрушение и войну и добьётесь обращения сердец”. Это, пожалуй, единственное оружие, которое у нас остаётся – как у Церкви, так и у всего человечества. Я глубоко признателен Святейшему Отцу за этот призыв», – добавил представитель Папы в Украине.

Во время беседы речь зашла о состоявшемся в конце минувшей недели обмене пленными. Архиепископ Кульбокас отметил, что нунциатура ежедневно получает просьбы о помощи от семей и семейных ассоциаций, разыскивающих своих близких, числящихся среди пропавших без вести. Многие из них – гражданские лица. «Прошедший обмен имел большое значение, потому что с каждой стороны было освобождено по тысяче человек. Это стало подлинной радостью для тех, кто вернулся домой. Огромной радостью. Мы знаем, что этот обмен стал почти единственным результатом переговоров, состоявшихся 16 мая в Стамбуле. Так что, даже если политические вопросы остаются неразрешёнными, диалог полезен хотя бы с гуманитарной точки зрения. Это очень хороший результат», – сказал архиепископ.

В то же время апостольский нунций на Украине отметил, что наибольшие трудности связаны с возвращением гражданских пленников, а также детей. В таких случаях говорить об обмене практически невозможно, ведь Украина не имеет никого предложить взамен. «Как ни парадоксально, проще обменять военнопленных, потому что у Украины тоже есть кого вернуть. А с гражданскими всё иначе. Поэтому нужно ещё настойчивее прилагать усилия и усиливать молитву», – убеждён архиепископ Висвальдас Кульбокас.