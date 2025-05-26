ДРК: кобальт, который строит мир и ломает судьбы

В Колвези на юго-западе Демократической Республики Конго находится одна из ключевых артерий современной экономики. Здесь добывается четверть мирового кобальта — металла, без которого немыслима индустрия электромобилей и смартфонов.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Однако за технологическим прогрессом стоит горькая реальность: почти все 800 тысяч жителей Колвези, включая детей, вовлечены в тяжёлый ручной труд на шахтах кобальта. Женщины отмывают камни по колено в воде. За 12 часов работы шахтёр зарабатывает менее трёх долларов – при том, что глобальная цена вырастает в несколько раз уже на следующем этапе. Таков путь от суровых условий Колвези до витрин мировых брендов.

Полностью опустошённые деревни, обезвоженная земля, испещрённая кратерами, – это реальность, в которой производятся батареи для «зелёного будущего».

На этом фоне выделяется роль Католической Церкви: в отличие от многих международных организаций она не остаётся в стороне, а работает непосредственно в сообществах шахтёров и их семей, разделяя их боль и безмолвное отчаяние. На территории епархии Колвези действует Комиссия по природным ресурсам – структура, помогающая местным сообществам осознать свои права и возможности.

По словам главы комиссии Анри Касонго, ситуация здесь критическая. «Страна, обладающая колоссальными природными богатствами, остаётся одной из беднейших в мире. Людей выгоняют с земли без выплаты компенсаций, нарушая все нормы закона. А компании, в том числе иностранные, продолжают работать, причём нередко за пределами правового поля», – заявил Касонго в телефонном интервью Vatican News.

Глава комиссии отметил, что Церковь старается вести диалог по вопросам корпоративной ответственности. В рамках этой работы проводятся тренинги для лидеров местных сообществ и представителей бизнеса, направленные на просвещение в том, что касается социальных последствий их деятельности.

Кобальт – валюта будущего. По прогнозам Cobalt Institute (международной исследовательской организации, специализирующейся на рынке кобальта), к 2030 году спрос на него удвоится, в основном из-за роста производства батарей. Роль Церкви в борьбе за справедливость в Колвези становится особенно значимой: она поддерживает права шахтёров и способствует более ответственному использованию природных ресурсов.