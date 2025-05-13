Католики Украины надеются на визит Папы и дар мира

Глава Конференции римско-католических епископов Украины монсеньор Виталий Скомаровский в интервью ватиканским СМИ рассказал о реакции поместной Церкви на избрание Папы Льва XIV и о надежде на его скорый визит в страну.

Светлана Духович, Виктор Владимиров – Град Ватикан

Епископ Луцкий отметил: «Мы не просто ожидали избрания нового Папы, а горячо об этом молились: вся наша Церковь, все люди. Поэтому сам факт избрания и то, что оно произошло так быстро, мы восприняли как ответ на нашу молитву. Все были очень рады».

Особое внимание верующие обратили на слова Епископа Рима 11 мая после молитвы «Царица Небесная», когда он призвал «сделать всё для как можно скорейшего достижения настоящего, справедливого и прочного мира». По мнению иерарха, очень важно, что «Святейший Отец с самого начала упоминает об Украине, о войне, о страданиях украинского народа; это свидетельствует о том, что он прекрасно осведомлён». Апостольский Престол с начала войны оказывает Украине помощь, особенно в деле возвращения депортированных детей и пленных, подчеркнул иерарх. По его словам, независимо от того, кого избрали бы Папой, поддержка Украины не могла прекратиться, «ибо это поддержка мира, вклад в окончание войны».

Монсеньор Скомаровский отметил важность состоявшегося 12 мая телефонного разговора между президентом Украины и Папой Римским, в ходе которого позвучало приглашение посетить Украину. «Это ещё одна причина, по которой мы ещё больше стремимся к миру: чтобы этот визит мог состояться. Конечно, Папа мог бы приехать и сейчас, но в таких условиях невозможно провести пастырский визит в полном смысле. Поэтому мы очень надеемся, что война закончится, он сможет приехать в Украину и вместе с ним мы будем радоваться дару мира, о котором так долго просим».

Говоря о нынешнем состоянии украинского народа, епископ отметил утомление из-за долгого военного лихолетья. Каждый переживает собственную усталость – и те, кто воюет, и те, кто ждёт их возвращения с фронта. Переживают своё горе и те, кто потерял близких. «Когда нет чувства полной безопасности, это ненормально для человека, для его психического здоровья». Тем не менее, подчеркнул иерарх, украинцы должны жить, защищаться и надеяться, и Церковь непрестанно взывает к Господу о долгожданном заветном даре мира.