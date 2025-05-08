Епископ Пиккель о новоизбранном Папе: тепло отеческого слова

Откровение, удивление, тишина и тепло отеческого слова: так описывает первые мгновения понтификата Льва XIV епископ Клеменс Пиккель, ординарий епархии Святого Климента в Саратове.

Виктор Владимиров – Град Ватикан



В своём комментарии для Русской службы Радио Ватикана/Vatican News владыка признаётся, что имя нового Папы стало для него неожиданностью, но первые слова и жесты новоизбранного Епископа Рима оставили неизгладимый след.

Епископ Клеменс Пиккель

(Беседовал Михаил Фатеев)