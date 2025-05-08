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Епископ Клеменс Пиккель, ординарий епархии Св. Климента в Саратове Епископ Клеменс Пиккель, ординарий епархии Св. Климента в Саратове 
Церковь

Епископ Пиккель о новоизбранном Папе: тепло отеческого слова

Откровение, удивление, тишина и тепло отеческого слова: так описывает первые мгновения понтификата Льва XIV епископ Клеменс Пиккель, ординарий епархии Святого Климента в Саратове.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В своём комментарии для Русской службы Радио Ватикана/Vatican News владыка признаётся, что имя нового Папы стало для него неожиданностью, но первые слова и жесты новоизбранного Епископа Рима оставили неизгладимый след.

Епископ Клеменс Пиккель

(Беседовал Михаил Фатеев) 

08 мая 2025, 22:12
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