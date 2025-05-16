Два новых храма в Китае: знамение веры и надежды

Миссионерское агентство Fides сообщает: 10 мая в Китайской Народной Республике были освящены два новых католических храма — в Сяогане (провинция Хубэй) и Гучжае (провинция Шаньси). Эти важные события, в которых приняли участие местные епископы, духовенство и более тысячи верующих, стали знамением непрерывного действия Святого Духа в китайских католических общинах, поддерживающего их в верности евангельским истинам и в стремлении к святости.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

В Сяогане епископ епархии Ханькоу-Ухань (в китайской провинции Хубэй) монсеньор Франциск Цуй Цинци возглавил торжественную литургию освящения церкви Христа Царя. В своей проповеди он подчеркнул, что 33-метровая колокольня нового храма — это «знак, который помогает нам обратить взгляд к Царству Небесному, а также напоминает о необходимости укоренять христианскую веру в плодородной почве китайской культуры, чтобы наша вера проявлялась через свидетельство христианской жизни».

Храм, вмещающий более 500 человек, станет не только духовным центром, но и важным архитектурным ориентиром города. Кроме того, комплекс включает приходской центр и дом для священнослужителей, предоставляя пространство для служения и духовного развития общины. Взаимопроникновение традиционной китайской и западной архитектуры становится символом единства веры и культуры, процветающих в этом регионе Китая.

В тот же день в населённом пункте Гучжай, значимом религиозном центре архиепархии Тайюаня (провинция Шаньси), была освящена церковь, посвящённая Пресвятой Богородице Китая. Это событие приурочили к празднику её почитания 13 мая. Во время торжественной литургии епископ Тайюаня монсеньор Павел Мэн Нинью обратился к верующим с проповедью, в которой подчеркнул важность единства и синодальности в жизни общины, несмотря на её старение, когда большинство прихожан составляют пожилые люди. Он выразил благодарность мирянам, которые продолжают быть «двигателями» приходской жизни и активно участвуют в миссионерской деятельности. Архиепископ также отметил важность вовлечения мигрантов: они становятся важной частью приходской семьи, привнося в неё новую энергию и духовные силы. В заключение все присутствующие молились о том, чтобы Господь продолжал укреплять их веру и путь служения.

Обе церемонии стали ярким отражением того, как католические общины Китая, преодолевая исторические и социальные препятствия, движутся вперёд с верой, надеждой и открытостью к Божьей благодати.