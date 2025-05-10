Архиепископ Пецци направил поздравления Папе Льву XIV

Митрополит архиепархии Божьей Матери в Москве архиепископ Павел Пецци направил поздравительное послание новоизбранному Папе Римскому Льву XIV.

Информационная служба архиепархии Божьей Матери в Москве приводит текст послания главы поместной Церкви:

«Святейший Отец,

Христос воскрес!

С великой радостью вместе со всей католической общиной в России мы узнали о Вашем избрании Преемником Петра. Мы были поражены свидетельством единства в Святом Духе, которое предстало перед нашими глазами. Площадь Святого Петра также произвела на нас глубокое впечатление благодаря кафоличности, которая охватывает все, и частью которой мы себя ощущаем.

Ваше Святейшество, Ваши первые слова о мире, диалоге, строительстве мостов, которыми должны стать мы сами, нашли глубокий отклик в наших сердцах.

Мы заверяем Ваше Святейшество в наших молитвах и приношении нашей повседневной жизни, а также с нетерпением ждем встречи с Вами во время нашего Юбилейного паломничества в октябре.

В общении Церкви я подтверждаю свою преданность Вам во XР,

† Павел Пецци».