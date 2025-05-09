Архиепископ Кондрусевич о Папе Льве XIV

После объявления имени нового Папы Римского архиепископ на покое Минско-Могилёвской архиепархии Тадеуш Кондрусевич поделился воспоминаниями о своём личном знакомстве с новоизбранным Святейшим Отцом.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

«Я помню его как очень скромного человека, который больше слушал, нежели говорил, но если говорил, то по делу», – отметил архиепископ в интервью Радио Ватикана/ Vatican News. В 2012 году вместе с будущим Папой он участвовал в работе ватиканского Синода епископов, посвящённого новой евангелизации.

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич

(Беседовал Михаил Фатеев)