Американский Папский фонд объявил о поддержке 116 проектов

Papal Foundation, американский фонд, поддерживающий инициативы Папы Римского в развивающихся странах, объявил о новых субсидиях в размере 14 миллионов долларов.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Благотворительная организация, базирующаяся в США, намерена профинансировать 116 проектов в 60 странах: 10 миллионов долларов будут направлены на помощь в чрезвычайных ситуациях, идентифицированных ранее Святейшим Престолом, а 4 миллиона предназначены для безотлагательной гуманитарной помощи.

Проекты, о которых идет речь, включают обеспечение доступа к питьевой воде, строительство и ремонт школ, реставрацию храмов и семинарий, строительство медицинских структур и помощь престарелым священникам. «Эти инвестиции – в сердце нашей миссии, чтобы нести любовь Христа самым нуждающимся», - прокомментировал новый президент Эдуард Фицджералд III.

Papal Foundation – единственная в США организация, занимающаяся исключительно благотворительными нуждами Святейшего Отца. Помимо объявленных новых субсидий, фонд ежегодно предоставляет образовательные гранты на сумму более 800 тысяч долларов для более ста пресвитеров, монашествующих и семинаристов. С момента основания (в 1988 году) он профинансировал на сумму, превышающую 250 миллионов долларов, более 2800 проектов Папы Иоанна Павла II, Папы Бенедикта XVI и Папы Франциска.