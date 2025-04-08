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Синмэйдзан: межрелигиозный молебен о мире Синмэйдзан: межрелигиозный молебен о мире 
Церковь

Япония. Встреча религий в сердце духовности Синмэйдзан

История центра духовности и межрелигиозного диалога в Японии. Свидетельство о. Франко Соттокорнолы и Марии Де Джорджи.

Гульельмо Галлоне – Град Ватикан  

Среди пышных лесов острова Кюсю – одного из четырёх главных островов на юго-западе Японского архипелага – в деревушке Хебура, чьё название поэтично переводится как «поляна стрекоз», расположено особое место, где религии встречаются не ради самоутверждения, а чтобы понять друг друга. Оно называется Синмэйдзан, что означает «гора истинной жизни». Этот центр духовности и межрелигиозного диалога возник в 1987 году как плод общего духовного устремления католического миссионера, отца-ксаверианца Франко Соттокорнолы, и буддийского монаха, досточтимого Тайрю Фурукавы: создать своего рода «христианскую ветвь» храма Синмэйдзан-Швайцер. Это не просто место молитвы, но прежде всего – пространство сосуществования вероисповеданий, где христианская жизнь органично переплетается с японской духовностью, где Евангелие присутствует ненавязчиво, но глубоко, вступая в ежедневный диалог с синтоизмом и буддизмом. Всё это происходит благодаря усилиям маленькой общины, состоящей из о. Клаудио Коденотти, ксаверианца и нынешнего директора, о. Пьетро Соноды Йошиаки, японского конвентуального францисканца, о. Франко Соттокорнолы и Марии Де Джорджи из Конгрегации миссионерок-ксаверианок. Все они живут и трудятся в Синмэйдзане, радушно принимая монахов, священников, паломников и местных жителей.

Наиболее частыми гостями становятся представители синтоистской традиции. В интервью ватиканским СМИ о. Франко рассказал: «Синтоизм – это само сердце японского народа. И это сердце – исключительно духовное. В синтоизме нет ни священной книги, ни свода законов, ни централизованной власти. В него не входят через формальные ритуалы или записи: это, скорее, чувство, культурная принадлежность, образ жизни в гармонии с природой и духами, которые её населяют». Несмотря на очевидные различия, священник отмечает немало точек соприкосновения между синтоизмом и христианством: «Первая книга, написанная на японском языке в 720 году, представляет начало мира в категориях, схожих с Книгой Бытия, повествуя о сотворении неба и земли. В этой перспективе всё сущее исходит от божественных сущностей: природа, восемь японских островов, сам японский народ. Именно поэтому синтоистские храмы всегда окружены зеленью. В Синмэйдзане мы тоже избрали жизнь в лоне природы, среди лесов. По возможности мы возносим молитвы под открытым небом, обращаясь утром на восток, а вечером – на запад, следуя движению солнца. Этот опыт затрагивает и сердца японцев, создавая живой мост между духовностью их предков и христианским взглядом на природу как на бесценный дар и послание Бога. Многие японские христиане были тронуты молитвами на природе и восклицали: «Наконец-то я чувствую себя одновременно христианином и японцем!».

Достичь этого – задача не из лёгких в стране, где христиане сегодня не составляют и двух процентов населения и на протяжении веков подвергались гонениям. «Я приехал в Японию в 1978 году, – делится о. Франко. – За последние десятилетия я стал свидетелем некоторых глубоких явлений, которые меняют её облик. Прежде всего это демографический кризис. Население неуклонно сокращается и стареет. В нашей деревне, например, закрыли начальную школу – попросту не осталось учеников. А праздник Рождества, который мы для них устраивали, теперь проводить не для кого. Это маленькие знаки больших перемен. Кроме того, происходит заметная секуляризация: после газовой атаки в токийском метро в 1995 году, устроенной сектой “Аум синрикё”, к религии начали относиться с подозрительностью. Молодое поколение отворачивается от неё не из протеста, а из-за равнодушия. Это явление называется shukyo banare. И, наконец, глобализация, приносящая с собой культуру, чуждую японской: технологии, образ жизни, потребительство... Даже кимоно теперь надевают лишь на торжественные церемонии. Традиционная культура рассеивается».

И всё же, по словам о. Франко, не всё безвозвратно утрачено: «Есть одна неизменная черта, которой я безмерно восхищаюсь в японцах: их удивительная способность к мирному сосуществованию. Гармония (wa) – основа их социальной психологии. Забастовки здесь – редкость, конфликтов удаётся избежать благодаря дисциплине, личное благо подчиняется общественному. И есть, наконец, 9 статья Конституции Японии, согласно которой страна отказывается от войны. Это пророческое послание, особенно сегодня».

Хондо (молитвенный зал духовного центра Синмэйдзан)
Хондо (молитвенный зал духовного центра Синмэйдзан)

Мария де Джорджи напоминает, что основной диалог в Синмэйдзан ведётся не столько с синтоизмом, сколько с буддизмом, глубоко укоренённым в японской культуре: «Хотя буддизм пришёл в Японию в VI веке из Китая и Кореи, по-настоящему “японским” он стал лишь в XII–XIII веках, в эпоху Камакура, когда возникли школы Чистой Земли, Дзэн, Нитирэн-сю... В нашем центре мы встречались с монахами и монахинями этих традиций. Диалог развивался благодаря личным отношениям, в духе прозорливого замечания монсеньора Пьетро Россано: “Не существует абстрактного диалога между религиями. Есть живой диалог между конкретными людьми, исповедующими разные религии”. Это подлинное общение жизни, основанное на дружбе, взаимном доверии и общем пути. Мы тесно сотрудничали с досточтимым Тайрю Фурукавой, с храмами префектуры Сага, с общинами школы Тэндай-сю и дзэн-буддизма. Есть и трогательные истории – например, одна буддийская монахиня перед смертью попросила, чтобы её бренный прах упокоился вблизи нашего центра».

Так раскрывается подлинный смысл межрелигиозного диалога: «Ключевым моментом всегда является диалог жизни, – продолжает де Джорджи, – то есть подлинные личные отношения, на которых строятся мосты. Это вовсе не синкретизм. Диалог – это внимательное слушание, погружение в глубину, искреннее желание понять и позволить другому задавать тебе вопросы». По мере того, как ты слушаешь, открывается пространство, чтобы говорить и свидетельствовать о собственной вере. К нам приезжали группы молодых буддийских монахов (бонз) и интересовались: «Чему учит Католическая Церковь о диалоге?». Во время пандемии коронавируса мы проводили ежемесячные онлайн-встречи, изучая вместе с монахами школы Нитирэн-сю “Лотосовую сутру” и Библию. Так диалог органично переплетается с благовестием, и становится понятно, что миссия и диалог – это два лика одной и той же любви к другому».

08 апреля 2025, 16:32
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