Школа в Баабде: место, где дети учат друг друга быть людьми

В Баабде, городе, расположенном к югу от Бейрута, в нескольких километрах от линии фронта, продолжается жизнь: в одном из учебных заведений за партами сидят юные ливанцы из семей, исповедующих разные веры.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Под наставничеством Сестёр милосердия святой Иоанны Антиды Туре дети осваивают не только школьные предметы, но и уроки жизни: как быть рядом с теми, кто отличается от тебя, и как строить будущее, когда даже настоящее наполнено страхом.

«Здесь никто не говорит другому: “Ты мусульманин” или “Ты христианин”», — рассказывает сестра Вафаа Рашед, директор школы, в интервью Vatican News. Такое воспитание, по убеждению руководства школы, закладывает фундамент для нового поколения, способного преодолеть раны прошлого и созидать страну, где важен человек, а не его вера или происхождение.

Когда война добралась до южных окраин Бейрута, школа в Баабде оказалась буквально рядом с зоной обстрелов. Из-за опасности обстрелов здание школы закрыли, а учащихся и учителей немедленно эвакуировали. Несколько сотен детей остались без крыши над головой, учителя — без классов, родители — без уверенности в завтрашнем дне. Но школа не сдавалась. Был создан экстренный штаб, который помогал не только продуктами и лекарствами, но и простым человеческим участием. Сегодня занятия снова проходят в школьных стенах, но тишина — не знак безопасности: большинству семей по-прежнему нужна помощь.

Сестра Вафаа Рашед считает удивительным, что именно те ученики, которые сами переживают трудности, проявляют наибольшую инициативу в помощи пострадавшим семьям. Она объясняет это тем, что бедность делает человека более восприимчивым к чужому страданию. По её мнению, подобные уроки, почерпнутые не из учебника, а из жизни, играют не меньшую роль в становлении будущих граждан, чем классическая школьная программа.

Школа в Баабде, подчёркивает директор, стала не просто убежищем от войны — она превратилась в пространство, где дети учатся жить иначе: не с оружием, а с открытым сердцем, не враждуя, а разговаривая. Здесь подростки задают взрослые вопросы — о боли, несправедливости, различиях — и получают не шаблонные ответы, а живую, искреннюю беседу.

Сестра Вафаа Рашед убеждена: школа должна быть школой жизни — особенно во времена войны. И если кого-то война учит ненавидеть, то здесь учат понимать. Ведь, как она говорит, «если ты не знаешь другого — он остаётся врагом. Но если узнаешь — он может стать братом, даже если он не такой, как ты».