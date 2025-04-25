Память почившего Папы почтили в епархии Св. Климента в Саратове

Вечером 25 апреля в кафедральном соборе Свв. Петра и Павла в Саратове состоялась торжественная Евхаристия о новопреставленном Папе Франциске. Помимо местной католической общины, к участию в богослужении были приглашены православные и лютеране, а также представители мусульманской и еврейской общин.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Мессу совершил ординарий епархии Его Преосвященство Клеменс Пиккель. В своей проповеди он подчеркнул, что Папа Бергольо «всю свою жизнь провозглашал Евангелие Христа как словом, так и делом», и привёл слова из Нагорной проповеди Иисуса, молясь, дабы они стали для новопреставленного Вселенского архиерея «утешением и вечным подтверждением».

От имени всех верующих владыка Клеменс вознес благодарение Богу за Папу, который «когда-то родился в Аргентине, но стал нам близок, как добрый отец, как брат на пути нашей жизни и жизни многих других». В качестве примеров того, насколько Святейший Отец были близок к людям и к Богу, епископ рассказал три истории.

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«Зима 2012 года: настоятель католического прихода Нижнего Новгорода, выходец из аргентинской архиепархии Буэнос-Айреса, летит в отпуск, и там, как всегда, навещает своего епископа, 75-летного Хорхе Марио Бергольо. Тот очень интересуется церковной жизнью в России. И отец Марио рассказывает. В конце беседы кардинал Бергольо делает необычное замечание. Он надеется, что Папа Бенедикт примет его отставку по причине возраста, и указывает рукой на противоположную сторону улицы. “Когда ты приедешь в следующий раз, ты найдешь меня там”, – говорит он отцу Марио. На другой стороне улицы находился дом престарелых… (Спустя несколько месяцев настоятель в Нижнем Новгороде узнает по радио, что его епископ избран Папой Римским)».

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«29 января 2018 г. Католические епископы из России были приглашены в Рим с визитом ad limina. Это происходит регулярно, чтобы информировать Папскую курию о жизни Церкви в разнообразных регионах мира и дать нам, епископам, возможность помолиться у гробниц апостолов (особенно святых Петра и Павла). В начале нашего 10-дневного визита мы – четыре епископа из Москвы, Саратова, Новосибирска и Иркутска – имели аудиенцию у Папы Франциска. Мы знали, что такая беседа занимает около сорока пяти минут. Однако в итоге Папа посвятил нам более двух часов. Он слушал, задавал вопросы, и у нас было время задать их ему. Ответ на следующий вопрос произвёл на меня незабываемое впечатление: один из наc спросил Папу Франциска: “Святейший Отец, как Вам удаётся сохранять глубокую духовность, когда у Вас как у главы государства и главы Церкви так много дел каждый день?”. Папа, чей авторитет заключался в его смирении, посмотрел на нас как брат и ответил: вечером, когда я заканчиваю все дела, я каждый раз непременно иду в часовню в нижней части дома. Там в это время тихо, и у меня есть свое место возле Него (т.е. возле Христа). Иногда я уже очень устал и засыпаю в часовне. Тем не менее я прихожу к Нему каждый вечер. Даже если я на самом деле в какой-то день уже очень устал и не могу больше молиться. Ведь тогда моё пребывание с Ним — это знак моей любви, моей (и тут Папа употребил необычное слово)... тогда это знак “моей интимности” с Богом».

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«И третий, последний пример, характеризующий личность нашего покойного Папы Франциска: во время вышеупомянутого визита ad limina Папа, который, похоже, знал о положении наших маленьких, далеко друг от друга находящихся общин, спросил нас, не нуждаемся ли мы в чем-нибудь. Было ясно, что он в тот момент имел в виду материальный аспект жизни в диаспоре. Ведь у некоторых небольших общин не хватает денег, чтобы заплатить за отопление зимой. Я молчал, но мне было как-то не по себе. Просить у Папы денег – нет, я не хотел этого делать. У нас никто не умирает от голода! И в то же время мне на ум приходили слова Иисуса о том, что не хлебом единым жив человек (Мф 4,4). Через два дня я написал записку секретарю Папы о том, что отец Боско в Марксе хотел бы установить в храме духовой орган. Во всей Саратовской области был только один такой инструмент – в Саратовской консерватории. К сожалению, музыкально одарённый приходской священник в Марксе смог собрать только 20 % от необходимой для осуществления мечты суммы.

Вы знаете, чем закончилась эта история. Если нет, тогда отправляйтесь в Маркс завтра в 15.00 на очередной концерт органной музыки».

«Но сейчас давайте помолимся, попросим и поблагодарим за нашего отца и брата, который серьезно относился к своей вере, ища и исполняя волю Божью. Вечный покой даруй ему, Господи! При этом “покой” ни в коем случае не означает “сон”, но искупление, мир, радость, любовь… навсегда. Аминь», - завершил свою проповедь владыка Клеменс.