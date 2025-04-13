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Общегородской Крестный путь в Санкт-Петербурге (12 апреля 2025 г.) Общегородской Крестный путь в Санкт-Петербурге (12 апреля 2025 г.) 
Церковь

Общегородской Крестный путь в Санкт-Петербурге

12 апреля накануне Вербного воскресения католики Санкт-Петербурга собрались на традиционный Общегородской Крестный путь, который был организован в храме Посещения Девой Марией Елисаветы.

Михаил Фатеев – Санкт-Петербург

По мнению вспомогательного епископа архиепархии Матери Божией в Москве Николая Дубинина, это знак единства католиков города на Неве.

Епископ Николай Дубинин

Традиционно общегородской Крестный путь становится преддверьем Страстной недели, приближающей верующих к последним дням земной жизни Спасителя и ведущей в Пасхе, главному празднику Церкви – Светлому Христову Воскресению.

Общегородской Крестный путь в Санкт-Петербурге (12 апреля 2025 г.)
Общегородской Крестный путь в Санкт-Петербурге (12 апреля 2025 г.)
13 апреля 2025, 12:24
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