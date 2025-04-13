Общегородской Крестный путь в Санкт-Петербурге
12 апреля накануне Вербного воскресения католики Санкт-Петербурга собрались на традиционный Общегородской Крестный путь, который был организован в храме Посещения Девой Марией Елисаветы.
Михаил Фатеев – Санкт-Петербург
По мнению вспомогательного епископа архиепархии Матери Божией в Москве Николая Дубинина, это знак единства католиков города на Неве.
Традиционно общегородской Крестный путь становится преддверьем Страстной недели, приближающей верующих к последним дням земной жизни Спасителя и ведущей в Пасхе, главному празднику Церкви – Светлому Христову Воскресению.
13 апреля 2025, 12:24