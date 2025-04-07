Новые перспективы восточного католического богословия

31 марта в Папском Восточном институте в Риме состоялась презентация книги «Eastern Catholic Theology in Action» («Восточная католическая теология в действии»). Это первый том новой серии издательства Католического университета Америки (Catholic University of America Press), и он поднимает актуальную тему: невидимое, но важное присутствие восточных католических традиций в жизни Церкви.

Лаура Иерачи, Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Выступая на презентации, профессор нравственного богословия отец Василий Петра отметил: восточные католические Церкви всё ещё остаются на периферии официального богословского дискурса. Латинская традиция по-прежнему задаёт тон ключевым направлениям пастырского и духовного развития Церкви.

В документах и синодальных обсуждениях часто игнорируются особенности восточных католических Церквей, в частности, институт женатого священства — исторически принятый на Востоке, но воспринимаемый на Западе как снисхождение по причине человеческой слабости.

По его словам, стремление к полноте церковного опыта возможно через совместную работу богословов, историков и церковных правоведов Востока и Запада. Указания на необходимость такого сотрудничества содержатся в документе, опубликованном после первой сессии Синода епископов 2023 года: он предусматривает создание совместной комиссии, а также усиление представительства восточных католических Церквей в Римской Курии.

Но не только теологические и институциональные вопросы обсуждались на встрече. Отец Алекс Лашук из Института восточнохристианских исследований им. митрополита Андрея Шептицкого, действующего при Университете Торонто, подчеркнул угрозу исчезновения некоторых восточных католических Церквей на Западе, особенно в свете миграции, ассимиляции, отсутствия собственной церковной юрисдикции на Западе для некоторых Церквей sui iuris. За последние десятилетия в США и Канаде количество прихожан восточных Церквей сократилось почти на 95 процентов. Отец Лашук отметил, что без соответствующей институциональной поддержки передача веры и традиций будет невозможна.

В ответ на выступления участников архиепископ Мишель Ялах, секретарь Департамента по делам Восточных Церквей, отметил, что восточные католические Церкви давно воспринимаются как «аномальные» или препятствующие единству. Однако, по его словам, напротив, их природа ориентирована на единство, и они играют важную роль в его достижении.

Кроме того, архиепископ отметил распространённое восприятие восточных Церквей как «моста» к православию, в то время как их роль заключается в полном участии в жизни Церкви и в её богословской традиции, а не в посредничестве.

Отец Эндрю Саммерсон, один из соавторов издания, заявил, что эта книга включает «разнообразие голосов восточных католических Церквей», не акцентируя внимания на излишней саморефлексии и вопросах идентичности, а фокусируясь на углублении истории и традиций, что позволяет лучше понять сущность восточного католического богословия.