Проф. А. Паламарчук

Церковь

На литургической волне. Святой Иосиф Труженик

А вы знали, что почитание святого Иосифа в Западной Церкви началось не сразу и стало развиваться благодаря двум женщинам, а богословие об этом святом сложилось лишь во второй половине XIX столетия?

Святой Иосиф - любимый святой недавно ушедшего Папы Франциска: одним из первых одобренных им декретов было внесение имени Иосифа в Евхаристическую молитву. О том, почему мы празднуем св. Иосифа дважды, и об особенностях литургии сегодняшнего торжества рассказывает автор цикла передач "На литургической волне" Анастасия Паламарчук. 1 мая: святой Иосиф Труженик