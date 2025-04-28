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Проф. А. Паламарчук Проф. А. Паламарчук 
Церковь

На литургической волне. Святой Иосиф Труженик

А вы знали, что почитание святого Иосифа в Западной Церкви началось не сразу и стало развиваться благодаря двум женщинам, а богословие об этом святом сложилось лишь во второй половине XIX столетия?

Святой Иосиф - любимый святой недавно ушедшего Папы Франциска: одним из первых одобренных им декретов было внесение имени Иосифа в Евхаристическую молитву. О том, почему мы празднуем св. Иосифа дважды, и об особенностях литургии сегодняшнего торжества рассказывает автор цикла передач "На литургической волне" Анастасия Паламарчук. 

1 мая: святой Иосиф Труженик
28 апреля 2025, 11:26
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