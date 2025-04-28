На литургической волне. Святой Иосиф Труженик
А вы знали, что почитание святого Иосифа в Западной Церкви началось не сразу и стало развиваться благодаря двум женщинам, а богословие об этом святом сложилось лишь во второй половине XIX столетия?
Святой Иосиф - любимый святой недавно ушедшего Папы Франциска: одним из первых одобренных им декретов было внесение имени Иосифа в Евхаристическую молитву. О том, почему мы празднуем св. Иосифа дважды, и об особенностях литургии сегодняшнего торжества рассказывает автор цикла передач "На литургической волне" Анастасия Паламарчук.
28 апреля 2025, 11:26