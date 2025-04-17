На литургической волне. Пасхальное триденствие

Что такое "рождение Чаши" и почему сегодня вдруг снова звучит Великое славословие, а неожиданно праздничный звон колоколов замолкает до субботнего вечера? Все тайны Тайной вечери - в литургической передаче Анастасии Паламарчук.

Воспоминание Тайной вечери

Историк-медиевист, профессор Анастасия Паламарчук будет сопровождать нас в течение всего Пасхального триденствия: завтра, в Страстную пятницу, и в Великую субботу вы можете послушать очередные выпуски ее авторской передачи в эфире и подкасте нашей ежедневной программы. Первая передача будет выходить в эфир в 12 часов 30 минут по всемирному координированному времени (UTC) на частотах 9.810 кГц (30,58 м) и 11.805 кГц (25,41 м), а также по спутниковому каналу Eutelsat 2. Передача повторяется в 16 часов 20 минут и – на следующий день – в 5 часов утра по всемирному координированному времени на частотах 11.815 кГц (25,39 м) и 9.710 кГц (30,89 м).

Кроме того, все наши передачи выходят в эфир через потоковое интернет-вещание на портале Vatican News. Их также можно прослушать в записи – в формате подкаста и веб-радио на сайте Русской службы Vatican News.