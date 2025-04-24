Монголия вспоминает Папу: надежда сильнее смерти

Монголия оплакивает Папу Франциска, с благодарностью вспоминая его исторический визит в Улан-Батор в 2023 году. Это событие стало знаковым не только для католической общины, составляющей менее одного процента населения, но и для всех жителей страны, послужив важным шагом в укреплении межрелигиозного диалога.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

В интервью Vatican News кардинал Джорджо Маренго, апостольский префект Улан-Батора, напомнил о визите Папы, который, по его словам, стал судьбоносным для всей страны: «Его визит растопил сердца. Это был жест любви, внимания и духовной близости». Иерарх сослался на послание соболезнований президента Монголии, в котором подчёркивается, что этот исторический визит стал «новой страницей, написанной золотыми буквами, в отношениях между Монголией и Святейшим Престолом».

В этом контексте иерарх упомянул важную личную инициативу монгольского государственного деятеля, бывшего президента страны Намбарына Энхбаяра, который недавно «перевёл на монгольский язык энциклику Fratelli tutti, считая её важной для продвижения идеи всеобщего братства, столь необходимой нашему миру».

Кардинал Маренго с волнением отметил, что скорбная весть о кончине Папы Франциска пришло во время Мессы в маленькой часовне на окраине Улан-Батора:

«Мы тогда размышляли над Евангелием и словами Святейшего Отца из его послания Urbi et Orbi: “Зло не исчезло из нашей истории, оно останется до конца, но больше не господствует, не имеет власти над теми, кто принимает благодать этого дня. <…> Сёстры и братья, особенно те, кто пребывает в скорбях и страданиях, ваш безмолвный крик был услышан, ваши слёзы положены в сосуд, ни одна из них не пропала! В страстях и смерти Иисуса Бог взял на Себя все зло мира и по Своему безграничному милосердию победил его”».

Иерарх отметил, что даже в своём последнем публичном обращении Папа Франциск продолжал даровать надежду, поддерживать и быть рядом с верующими в их духовном паломничестве.

По словам кардинала, кончина Святейшего Отца глубоко затронула местных католиков и миссионеров, благовестников на земле Чингисхана. Несмотря на слёзы и боль утраты, их сердца согревает надежда, которая сильнее смерти, – та самая надежда, что сопровождала Папу Франциска до самого конца его земного пути.