Литургические чтения: 9 АПРЕЛЯ. Среда V недели Великого поста

«Бог есть Отец: никогда не забывайте об этом. Даже в самых худших ситуациях помните, что у нас есть Отец, любящий нас всех. Кто мы – подданные или дети? Этот вопрос встает перед нами все время, побуждая делать выбор между менталитетом рабов и детей Божиих. Хозяин отдает приказы, Отец обращается к нам со Своим словом» (Папа Франциск, Общая аудиенция 20.06.2018).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Дан 3,14-20.91-92.95

В те дни: Навуходоносор сказал: с умыслом ли вы, Седрах, Мисах и Авденаго, богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь? Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, падите и поклонитесь истукану, которого я сделал; если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскалённую огнём, и тогда какой Бог избавит вас от руки моей? И отвечали Седрах, Мисах и Авденаго, и сказали царю Навуходоносору: нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскалённой огнём, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился на Седраха, Мисаха и Авденаго, и он повелел разжечь печь в семь раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали её. И самым сильным мужам из войска своего приказал связать Седраха, Мисаха и Авденаго и бросить их в печь, раскалённую огнём. Навуходоносор царь изумился, и поспешно встал, и сказал вельможам своим: не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными? Они в ответ сказали царю: истинно так, царь! На это он сказал: вот, я вижу четырёх мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда; и вид четвёртого подобен сыну Божию. Тогда Навуходоносор сказал: благословен Бог Седраха, Мисаха и Авденаго, Который послал Ангела Своего и избавил рабов Своих, которые надеялись на Него и не послушались царского повеления, и предали тела свои, чтобы не служить и не поклоняться иному богу, кроме Бога своего!

Толкование

Чтения этих дней – в понедельник о Сусанне, во вторник о народе в Исходе, а сегодня о трех юношах в печи – помогают верующим уповать на единого Бога, отвергая идолов. В тексте представлено множество деталей этого события, делая контраст еще более торжественным и таким образом прославляя величие Всевышнего; в конце царь восклицает: «Благословен Бог Седраха, Мисаха и Авденаго». Пусть свидетельство этих трех юношей – как и свидетельство многих современных мучеников – поможет нам оставаться непоколебимыми в исповедании единой веры в Иисуса, нашего единственного Господа и Спасителя, и словами Псалма воспеть: «Благословен Ты, Господи Боже».

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 8,31-42

В то время: Сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моём, то вы истинно Мои ученики. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда; как же Ты говоришь: «сделаетесь свободными»? Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамово; однако ищете убить Меня, потому что слово Моё не вмещается в вас. Я говорю то, что увидел у Отца Моего; а вы делаете то, что увидели у отца вашего. Сказали Ему в ответ: отец наш есть Авраам. Иисус сказал им: если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама делали бы. А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога: Авраам того не делал. Вы делаете дела отца вашего. На это сказали Ему: мы не от любодеяния рождены; одного Отца имеем, Бога. Иисус сказал им: если бы Бог был Отец Ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшёл и пришёл; ибо Я не Сам от Себя пришёл, но Он послал Меня.

Толкование

Сегодняшний евангельский текст представляет очередной спор между Иисусом и его противниками, суть которого сегодня сводится к теме «сыновства». На слова Христа старейшины заявляют, что они – «семя Авраамово» и никогда не были рабами. Однако Иисус напоминает, что недостаточно называть себя потомками или сыновьями, если не поступать соответствующим образом: называя себя детьми Авраама, они должны были бы делать дела Авраама, а не пытаться убить Мессию. Свободный человек признает Бога своим Отцом и любит посланного Им Иисуса. Тема свободы всегда волновала человечество, но есть риск неправильно ее понять: речь идет не о самодостаточности, о том, чтобы хватало только на себя. Человек свободен в той мере, в какой он чувствует себя любимым Богом и осознает, что нуждается в Нем. Мы свободны, когда осознаем, что мы возлюбленные дети Божьи. Мы свободны, когда просим Господа освободить нас от уз греха и скверных наклонностей, когда учимся делать то, чего ждет от нас Небесный Отец.