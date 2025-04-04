Литургические чтения: 8 АПРЕЛЯ. Вторник V недели Великого поста

«Спасение приходит только от Креста, и ради этого Креста Бог стал плотью. Нет спасения в идеях, в благом желании быть добропорядочными. Единственное спасение – во Христе распятом, ибо только Он, подобно медному змею, может принять весь яд греха и исцелить нас» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 04.04.2017).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Числ 21,4-9

В те дни: От горы Ор отправились Евреи путём Красного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтоб умереть нам в пустыне? ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивела эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришёл народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя; помолись Господу, чтоб Он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею: сделай себе медного змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив.

Толкование

Путь исхода для народа Израиля был трудным, и народ, не выдержав испытаний, начал роптать против Бога и против Моисея. За сетованиями следует наказание: Всевышний послал на народ ядовитых змей, от которых умерло множество израильтян. Небесный гнев вскоре сменяется милостью: Моисей должен сделать медного змея, который будет противоядием от укусов. Человек вступает на новый путь с воодушевлением, но потом – когда он понимает, что не сразу получит то, на что рассчитывал, – возникает ностальгия по прошлому, даже если оно было прожито в рабстве! Человек перестает думать о великих идеалах и возвращается мыслью к минувшим удовольствиям. Богу было легче вывести Израиль из Египта, чем Египет – из сердца Израиля! Словами Ответного псалма мы взываем об укреплении нашей веры: «Господи! Услышь молитву мою, и вопль мой да придёт к Тебе».

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 8,21-30

В то время: Иисус сказал фарисеям: Я отхожу, и будете искать Меня; и умрёте во грехе вашем. Куда Я иду, туда вы не можете прийти. Тут Иудеи говорили: неужели Он убьёт Сам Себя, что говорит: «куда Я иду, вы не можете прийти»? Он сказал им: вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я не от сего мира. Потому Я и сказал вам, что вы умрёте во грехах ваших; ибо, если не уверуете, что это Я, то умрёте во грехах ваших. Тогда сказали Ему: кто же Ты? Иисус сказал им: от начала Сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас; но Пославший Меня есть истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю миру. Не поняли, что Он говорил им об Отце. Итак Иисус сказал им: когда вознесёте Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я и что ничего не делаю от Себя; но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня одного; ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно. Когда Он говорил это, многие уверовали в Него.

Толкование

Мы приближаемся к Страстной седмице, и напряжение между Иисусом и фарисеями становится все более острым. Христос являет им Свою Божественность, однако фарисеи неправильно Его понимают и отвергают. Иисус говорит им: «Когда вознесёте Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я». Крест подобен вознесенному змею из Первого чтения; это страшное орудие смерти становится силой притяжения и жизни, мостом между землей и небом. Подобно фарисеям, мы тоже рискуем оказаться в ловушке своих узких, мирских умозаключений. По словам Христа, не верующий в Него умрет во грехе, то есть останется в плену у вещей этого мира, погрязнет в жизненных неурядицах. Единственным способом преодолеть этот разрыв между «землей и небом» является вера в Господа и Спасителя Иисуса Христа. Тогда и для нас произойдет то, о чем говорится в конце евангельского отрывка: «Когда Он говорил это, многие уверовали в Него».